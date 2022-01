Resse

Mit Bändern und gedruckten Zetteln im DIN-A4-Format sichert der Verein Bürger für Resse (BfR) jetzt sein Grundstück und das eigene Gebäude an der Osterbergstraße. Im Haus befinden sich die im September 2021 wiedereröffnete Hausarztpraxis und eine Mietwohnung, davor liegt eine Rasenfläche. Unspektakulär einfarbig erscheinen die Zettel, aber der Text hat es in sich: „Ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Vorstand des Vereins ist das Betreten dieses Grundstückes zur Durchführung einer Versammlung, Kundgebung oder vergleichbarer Veranstaltung verboten. Eine Übertretung dieses Verbots wird nach § 123 StGB verfolgt.“ Der BfR macht sein Hausrecht geltend.

Verantwortlich für den Aushang ist der Vereinsvorstand. Und der Vorsitzende Jochen Pardey stellt klar: „Auf unserem Grundstück wollen wir das nicht.“ Er meint verabredete, sogenannte „Spaziergänge“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Impfgegnern. Dreimal schon habe sich dort inzwischen eine kleine Gruppe getroffen, donnerstags um 18 Uhr. In der Vorwoche sei laut Pardey wieder „eine Handvoll Leute“ aufgelaufen. „Die Polizei Mellendorf kam. Die Einsatzbeamten haben die Gruppe begleitet.“ Es seien nicht nur Menschen aus dem Ort gewesen.

Reaktionen der Resser fallen positiv aus

Tatsächlich war der Treffpunkt „Resse, Arztpraxis, Altes Dorf“ als regelmäßiger Versammlungsort unter dem Slogan „Freie Impfentscheidung, Grundrechte für alle, wir sind eins“ im Internet verbreitet worden. Der BfR hat mit seiner Absperrung auf Berichte von vor etwa einer Woche reagiert, um den angekündigten wöchentlichen Verabredungen vor dem Ärztehaus keinen Platz mehr zu bieten.

„Dass wir unser Grundstück dagegen absichern, ist unabhängig von der Arztpraxis“, sagt der Vorsitzende. Der Verein habe sich darüber vorher nicht abgestimmt. Im Ort hat sich die Aktion aber schnell herumgesprochen. „Wir haben ausschließlich positive Reaktionen bekommen“, berichtet Pardey.

Polizei Mellendorf reagiert und ist präsent

Die Präsenz der Polizei in der Wedemark zum Thema Corona bestätigt der Leiter des Polizeikommissariats in Mellendorf, Jochen Sachweh: „Wir reagieren auf jede Veranstaltung zu Corona und alle Informationen, die wir erfahren.“ Auch das Treffen in Resse hätten Beamte aus dem Einsatz- und Streifendienst begleitet, sagt er. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Ortsbürgermeister und mit der Gemeinde Wedemark.“ Dieser Schulterschluss zu den Ortspolitikern und der Gemeindeverwaltung sei immer gegeben. Die Kommune sei genehmigende Versammlungsbehörde. „Eine Versammlung muss angemeldet werden nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz und von der Gemeinde bestätigt werden.“

Den sogenannten „Spaziergängern“ drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch

Grundsätzlich erfasst und bearbeitet die Polizeidirektion Hannover alle Ereignisse rund um Corona zentral. So auch, dass am Montag etwa 80 Personen in der Wedemark für nicht angezeigte Versammlungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten zusammenkamen. Laut Polizeibericht teilten sich die Teilnehmer mehrfach in Kleinstgruppen auf und wechselten diverse Male die Richtung, als sie die Einsatzkräfte wahrnahmen. Die Grüppchen hatten unter anderem Kerzen und andere Leuchtmittel dabei. Auch diese öffentlichen Bekundungen begleitete die Polizei Mellendorf. Dabei leiteten die Einsatzbeamten sechs Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein, weil Teilnehmer keine Mund-Nase-Bedeckung trugen.

In Resse bleibt es dabei: Wer die Rasenfläche am Ärztehaus betritt, um sich zu versammeln oder eine Kundgebung abzuhalten, begeht Hausfriedensbruch. Laut Gesetz wird das widerrechtliche Eindringen in das Besitztum eines anderen mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet. Zudem wird auch bestraft, wer dort ohne Befugnis verweilt und bei Aufforderung das Eigentum nicht verlässt.

Von Ursula Kallenbach