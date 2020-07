Resse

Die Arztpraxis im Ort schnell wieder zu besetzen und einen neuen Vorstand zu wählen – das sind die aktuellen Ziele des Vereins Bürger für Resse ( BfR). Doch die Corona-Pandemie erschwert die Abläufe. Denn über Monate verzichtete der Vorstand des gemeinnützigen Vereins aus Infektionsschutzgründen auf eine Sitzung. Nun trafen sich die Aktiven zwar wieder, aber angesichts der geltenden Abstands- und Hygieneregeln verzichtet der Vorstand weiterhin auf eine Mitgliederversammlung.

Neuwahlen zum Vorstand unmöglich

Damit verschiebt sich auch die Frage nach einem oder einer neuen Vorsitzenden. Der gegenwärtige Vorstand – als stellvertretende Vorsitzende führt Margret Mahler den Verein bis auf Weiteres – bleibt im Amt, bis ein Neuer auf der Mitgliederversammlung gewählt werden kann. Dies war bislang noch nicht möglich.

Der gemeinnützige Verein war im Juni 2017 in eine tiefe Krise geraten. In einer nicht beschlussfähigen Mitgliederversammlung trat seinerzeit der gesamte Vorstand zurück. Gleichwohl fand der BfR zu einer erfolgreichen Arbeit zurück und kämpfte für die ärztliche Versorgung vor Ort.

Zentrales Thema ist die Besetzung der Arztpraxis

Dieser Kampf muss erneut aufgenommen werden. „Ein zentrales Ziel der Vereinsarbeit bleibt die Wiedereröffnung der Resser Arztpraxis“, kündigt Schriftführer Jochen Pardey an. Bekanntlich hatte die Anfang Februar 2019 eröffnete Hausarztpraxis im vereinseigenen Resser Ärztehaus mit einer Ärztin aus einer Schwarmstedter Praxis nur wenige Monate geöffnet und wurde im Dezember schon wieder geschlossen. Auch jetzt weisen Schilder noch auf die verwaiste Praxis hin. Doch die Suche gehe weiter, bekräftigen der Arzt Vitali Regan und der BfR jetzt nocheinmal.

Vorstand braucht Verstärkung

Inzwischen sucht der Vorstand dringend neue Mitglieder: Die Mehrheit des derzeitigen Vorstands stehe zwar auch für das künftige Gremium wieder zur Verfügung, sagt Pardey. Künftig soll die Arbeit allerdings auf mehrere Schultern verteilt werden. Deswegen würden jetzt weitere Vereinsmitglieder angeworben – aktuell sind es 442 Mitglieder.

Erneut ist die Hausarztpraxis in Resse vakant, und der Bürgerverein müht sich um Abhilfe. Quelle: Ursula Kallenbach

„Der Verein konnte in der Vergangenheit große Erfolge für den Ort Resse erarbeiten, weil es gelungen ist, viele kreative Persönlichkeiten mit ihren Fähigkeiten in die Arbeit einzubinden“, betont Pardey. Darauf baue der Vorstand auch in der künftigen Arbeit. Wirtschaftliche Probleme durch die Corona-Krise habe der Verein glücklicherweise nicht.

Programm im Mooriz ist noch eingeschränkt

Gleichwohl wirke sich die Pandemie auf den Verein aus – und zwar im Moorinformationszentrum (Mooriz), Altes Dorf 1b. Ehrenamtlich ermöglichen Vereinsmitglieder seit 21. Mai wieder den Besuch des Mooriz zu den bisherigen Öffnungszeiten von wöchentlich 30 Stunden mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Dabei gelte, dass sich nicht mehr als fünf Besucher gleichzeitig im Ausstellungsraum aufhalten dürfen bei einem Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. Im Eingangsbereich des Mooriz stellt der Verein Mittel zur Handdesinfektion bereit. Bis auf Weiteres entfallen damit Gruppenführungen im Moor, Fachvorträge und kulturelle Veranstaltungen.

Neuer FÖJ-ler tritt am 1. September an

Etwas höchst Bewährtes geht aber weiter: Das Moorinformationszentrum ist seit 2014 Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr ( FÖJ). Der derzeitige Mitarbeiter verlässt das Mooriz Ende Juli. Inzwischen ist ein neuer FÖJ-ler schon gefunden. Der junge Mann aus Engelbostel hat keinen weiten Weg nach Resse. Er wird ab 1. September seinen Beitrag im Mooriz leisten.

Von Ursula Kallenbach