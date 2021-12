Elze

Zwei Plätze zum Ausruhen und Plauschen: Vor dem Friseursalon Hair & Beauty an der Mittelstraße und vor der Physiotherapiepraxis Stefan Berg an der Schmiedestraße finden Spaziergänger in Elze zwei neue Bänke aus massiver Eiche. Bereitgestellt hat sie der Verein Dorfbild Elze. „Dies sind die Bänke Nummer elf und zwölf, mit denen der Verein in den vergangenen sieben Jahren das Dorf verschönert hat“, sagt der Vorsitzende Ernst-Heinrich Theilmann.

Jede Bank kostet zwischen 400 und 500 Euro

„Wir wollen damit eine Möglichkeit bieten, Rast zu machen und mit den Vorbeigehenden ins Gespräch zu kommen“, erläutert sein Stellvertreter Uwe Brötz die Motivation der Organisatoren. Die Kosten zwischen 400 und 500 Euro pro Bank trägt der 99 Mitglieder zählende Verein aus den Mitgliedsbeiträgen und den Einnahmen von Veranstaltungen.

Der Platz vor dem Friseursalon sei sicher ideal, meint Theilmann, könnten dort doch außer den Kunden auch Patienten der gegenüberliegenden Arztpraxis die Wartezeit überbrücken, falls sie zu ihrem Termin zu früh gekommen sind. Toll finden auch Saloninhaberin Anja Peters und ihre Mitarbeiterin Karin Panteleit die neue Sitzgelegenheit. Sie sind sicher: „Im Sommer sitzen wir hier draußen!“

Von Gabriele Gerner