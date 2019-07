Wedemark

„Wie immer“ steht auf dem Zettel des Fahrers Michael Worzyk, und wie immer am Montag nimmt er am Kickersberg in Mellendorf mit dem kleinen Bus Brigitte Klitsch auf. Als sie hört, dass auf dem Vordersitz des ehrenamtlichen Fahrdienstes WedeBiene in der Wedemark der CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatsminister bei der Kanzlerin, Hendrik Hoppenstedt, mitfährt, gibt sie gern Auskunft.

Sie sei wieder auf dem Weg zu ihrer Rommérunde mit 14 Damen, die um 14 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg in Mellendorf beginnt. Dafür abgeholt werden gleich noch zwei weitere Teilnehmerinnen. Dieser Termin ist der Mellendorferin und den anderen ebenso wichtig wie ein Arzttermin, Fußpflege, Besuch bei Freunden oder Angehörigen im Altersheim. Als Mitglieder des Vereins werden sie ein ganzes Jahr für 48 Euro von A nach B gebracht und wieder abgeholt. Das sei sehr schön, bestätigt Klitsch. Aber: Manche Fahrten würde sie auch gern über die Gemeindegrenzen hinaus nach Burgwedel und Langenhagen so vereinbaren können.

Viele Fahrgäste kommen aus den Bostel-Dörfern

Was der gemeinnützige Verein mit seinen Fahrdiensten bedient sind kleine Geldbeutel, aber genauso die Notwendigkeiten und Kontaktbedürfnisse im Alltag. Sehr viele Nutzer der WedeBiene kommen aus den Bostel-Dörfern am Brelinger Berg im Norden, berichtet der Vereinsvorsitzende Frank Gerberding. Sie könnten ohne den Bürgerbus mit öffentlichem Nahverkehr kaum ihre Termine in anderen Orten erreichen.

Überwiegend sind die Nutzer deutlich älter als 60 Jahre, viele sind bei der Telefonannahme der WedeBiene Dauerbucher. Termine werden für jeweils einen Monat im Voraus angenommen, spontane Buchungen müssen bis zu drei Tagen vorher erfolgen. Grenzen muss der Verein auch setzen: Gefahren wird nur innerhalb der Wedemark und nicht an Wochenenden und Feiertagen.

Der Mellendorfer Michael Worzyk ist einer von aktuell 19 ehrenamtlichen Fahrern, die vor allem älteren Menschen mit dem Transporter des Vereins WedeBiene die Wege zwischen den Dörfern erleichtern. Quelle: Ursula Kallenbach

Kapazität ist inzwischen erschöpft

Die Kapazität des ehrenamtlichen Fahrdienstes mit dem Transporter für neun Personen einschließlich Fahrer und Rollstuhlrampe ist allerdings inzwischen erschöpft, sagt Gerberding. Erstens sucht der Verein zu den aktuell 19 ehrenamtlichen Fahrern dringend weitere, die in den Dienst von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr einsteigen möchten. „Die meisten sind halbe Tage dabei“, erläutert Gerberding. Auch die fünf bis sechs ehrenamtlichen Telefonistinnen können Zuwachs brauchen.

Noch ein Fahrzeug muss her

Vor allem aber steht die Anschaffung eines weiteren kleineren Fahrzeugs an. Denn oft fahren auch nur ein oder zwei Personen auf einer Tour mit, berichten die Fahrer an Gerberding und Horst Eicke vom Vereinsvorstand. Der Verein hatte sich zuerst für den kleinen Bus wegen der Rollstuhlrampe entschieden. „Jetzt benötigen wir eigentlich noch einen nur etwas geräumigeren Pkw“, sagt Gerberding.

Einen prominenten Gast hatte die WedeBiene am Montag auch: Der Bundestagsabgeordnete Hoppenstedt ließ sich auf seiner Sommertour durch die Gemeinde fahren und hörte den Verantwortlichen zu. Nach Berlin nahm er mit, dass der öffentliche Nahverkehr in Flächengemeinden derzeit nicht in der Lage ist, alle Nachfragen abzudecken.

Wer in den Verein eintreten, mitfahren oder als Fahrer tätig werden möchte, kann die Hotline (01 75) 4 74 76 94 oder die Telefonnummer (0 51 30) 15 29 anrufen.

Verein WedeBiene ist auf Sponsoren angewiesen Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins WedeBiene finanziert sich im Sockel durch die Jahresbeiträge der aktuell 140 mitfahrenden Mitglieder. 48 Euro bezahlen Erwachsene, 36 Euro Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Zu diesem Jahresaufkommen von rund 7000 Euro muss Kassenwartin Birgit Eicke außerdem auf die Spenden der etwa 25 bis 30 Fördermitglieder und Sponsoren zählen. Auch die Werbeflächen auf dem gelb-schwarzen Bienen-Mobil laufen als Spenden. Von den Einnahmen sind Versicherungsbeiträge, Reparaturen, Benzinkosten und Neuanschaffungen zu bezahlen. Alle Mitarbeiter im Tagesbetrieb und der Vorstand arbeiten ehrenamtlich. Im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf unterstützt die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark das Projekt mit Rat und Tat, dort steht das Fahrzeug auch. Finanzielle Beihilfen darf die Kommune nicht geben, sonst verlöre der Verein die Gemeinnützigkeit. 9000 Euro hat der gebrauchte Ford Transit mit Hebebühne für Rollstühle gekostet, er war nach einem Jahr abbezahlt. Seit 1. April 2018 fährt er durch die Wedemark. Ein Jahr dauerte es, bis der Verein um Initiator Karsten Molesch aus Meitze seine Ideen entwickelt und umgesetzt hat.

Lesen Sie auch:

Die WedeBiene geht auf Jungfernfahrt

In der Wedemark tourt Bürgerbus WedeBiene

Kirchen unterstützen Bürgerbus WedeBiene

Von Ursula Kallenbach