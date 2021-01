Elze

Bei einem Verkehrsunfall in Elze ist am Dienstagmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Laut Polizei befuhr eine 80-jährige Golf-Fahrerin kurz vor 13.30 Uhr die Kreisstraße 107/Plumhofer Straße aus Richtung Meitze kommend in Richtung Elze. Am Ortseingang von Elze bog sie mit ihrem Fahrzeug nach links ab, um auf den Parkplatz des dortigen Friedhofs zu fahren. Dabei übersah sie jedoch den Mercedes eines 77-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Schaden von geschätzt 12.000 Euro entstand.

Von Frank Walter