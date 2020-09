Mellendorf

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Mellendorf verletzt worden. Der 51-Jährige befuhr laut einem Polizeisprecher gegen 9.35 Uhr vorschriftsmäßig den linken Radweg der Kaltenweider Straße/L190 in Fahrtrichtung Langenhagen. Die 28-jährige Fahrerin eines VW Golf bog von der Wedemarkstraße kommend nach rechts auf die Kaltenweider Straße ab und übersah dabei offensichtlich den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich leichte Beinverletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter