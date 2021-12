Wedemark

Es ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein lebensgefährliches Risiko und zudem verboten: Fahrrad fahren ohne Licht, wenn es erforderlich wäre. Jedes Jahr, besonders in den Wintermonaten, gefährden Radfahrende sich selbst und andere durch ihr Verhalten. Zudem sind sie so für Kinder ein denkbar schlechtes Vorbild. Darauf will die Verkehrswacht Wedemark mit der Aktion „Licht an“ aufmerksam machen. Von Dezember bis Februar finden deshalb vier Fahrräder in Neonfarben an verschiedenen Orten in der Wedemark ihren Platz, und das jeweils für drei Wochen. Die bunten Reifen und Rahmen, die Jugendliche aus der Verkehrswacht besprüht haben, sollen dabei als Mahnung ins Auge springen.

Neonfahrräder sollen vor allem vor Grundschulen in der Wedemark stehen

Zum Start im Dezember standen die Fahrräder zunächst an der Stucke-Kreuzung in Mellendorf, vor den Grundschulen in Hellendorf und Elze sowie an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. Insgesamt will die Verkehrswacht die leuchtenden Fahrräder dreimal innerhalb der Wedemark umstellen. Als Nächstes werden die Räder in Abbensen, Bissendorf-Wietze, Resse und Brelingen ihren Platz finden. „Wir möchten die Aufmerksamkeit für unsere Kampagne auch in den kleineren Ortsteilen erhöhen“, sagt der stellvertretende Verkehrswacht-Vorsitzende, Stephan Siedler.

Ihm zufolge positioniere man die Räder vor allem vor Grundschulen, wo viele Kinder unterwegs sind. „Viele Kinder fahren mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule, auch sie können Reflektoren tragen“, so Siedler. „Es geht ums Sehen und Gesehen werden“, so der stellvertretende Vorsitzende. Die Wedemärker Verkehrswacht-Mitglieder wollen diese Aktion künftig jährlich wiederholen.

Viele Fahrradlampen sind falsch eingestellt

Auch wenn die Beleuchtungsmöglichkeiten für Fahrräder immer besser werden: Dennoch sind viele Radfahrer weiterhin ohne Licht und im schlimmsten Fall noch in dunkler Kleidung unterwegs. Dazu besitzen viele Fahrräder nicht die geforderten Reflektoren. Andere Verkehrsteilnehmer übersehen Radfahrer gerade in der dunklen Jahreszeit daher leicht, was zu vermeidbaren Unfällen führt.

Rechtlich gesehen dürften Radfahrer heutzutage bei der Beleuchtung auf Dynamos verzichten und stattdessen batteriebetriebene Beleuchtung verwenden, so die Verkehrswacht. Deren Nachteil seien jedoch schwächelnde Akkus, die viele Radfahrende nicht rechtzeitig ersetzten. Durch das ständige An- und Abmontieren der Batterie- oder Akkubeleuchtung seien zudem viele dieser Lichter falsch eingestellt und blendeten andere Verkehrsteilnehmende. Oft würden Fahrradbesitzerinnen und -besitzer auch vergessen, die Lampen wieder an ihrem Rad anzubringen.

Verkehrswacht spricht sich für Beleuchtung mit Dynamo aus

Die Verkehrswacht Wedemark empfiehlt deshalb Nabendynamos in Verbindung mit zeitgemäßer LED-Beleuchtung. Die modernen Scheinwerfer führten durch ihre Helligkeit auch dazu, im Straßenverkehr ernster genommen zu werden. „Auf Augenhöhe mit dem Kfz-Verkehr zu sein ist somit etwas leichter“, so die Verkehrswacht. Wer regelmäßig Rad fahre, sollte zudem die Lichter, Reflektoren und auch die Bremsen immer wieder aufs Neue überprüfen – und Eltern dabei auch die Fahrräder ihrer Kinder im Blick haben.

Doch die Verkehrswacht Wedemark will nicht nur mahnen, sie sieht auch Grund für Lob. „Wir beobachten immer mehr Radfahrende, die sich selber mit dem Tragen einer Warnweste schützen. Warnwesten sind zwar keine Pflicht, aber sie tragen neben der Beleuchtung am Rad wesentlich zur Sicherheit bei.“

Von Fiona Lechner