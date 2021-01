Mellendorf/Ahlden

Die Polizei hat einen vermissten 63 Jahre alten Mann aus Ahlden ( Heidekreis) rund 27 Kilometer Luftlinie entfernt in Mellendorf wohlbehalten angetroffen. Der Mann, unterwegs mit seinem großen schwarzen Hund, war am Montagabend vermisst gemeldet worden. Die Befürchtung war, dass sich der Gehbehinderte wegen einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizei setzte bei der Suche nach ihm auch einen Hubschrauber und einen speziellen Suchhund, einen sogenannten Mantrailer, ein.

Als die Polizei den 63-jährigen samt Hund am frühen Freitagmorgen in Mellendorf entdeckte, hatte er eine überraschende Begründung für sein Verschwinden parat: Er habe „einfach mal raus gemusst“, so ein Polizeisprecher. Wo der 63-Jährige sich zwischenzeitlich aufgehalten hatte, das konnte die Polizei nicht sagen.

Von Frank Walter