Bissendorf

Narzissen, Blausternchen, Krokusse und Traubenhyazinthen: All jene Blumen sollen in Bissendorf im Frühjahr auf öffentlichen Grünflächen und an Straßenrandstreifen für einen schönen Anblick und Freude sorgen. In Papiersäcken stehen die Zwiebeln nun bereit. Der Verschönerungs- und Naturschutzverein (VNV) gibt 8000 Stück kostenfrei ab, damit Helferinnen und Helfer sie in die Erde bringen. Die Vereinsaktiven haben am Wochenende aber auch selbst den Spaten angesetzt.

30 Pflanzteams sollen Bissendorf schöner machen

Am Kinderspielplatz Bissendorf-West hatte der VNV auf der angrenzenden Grünfläche zum Probebuddeln und Einsetzen der Zwiebeln aufgerufen. Die Bissendorfer hätten zahlreich dort anpacken und viel lernen können – doch das sonnige Wetter führte mehr Menschen spazierend vorbei als sie mit Spaten zum aktiven Einsatz. Der Vereinsvorsitzende Rainer Finkendey und seine Stellvertreterin Anja Löbbecke sorgen sich trotzdem nicht. „Wir haben etwa 30 Pflanzteams, die die Zwiebeln abholen und einsetzen. Und alle Bissendorfer können sich noch melden.“

Eine Seniorin kam, bestens gelaunt, pünktlich zum Termin herbei, einen besonderen Spaten geschultert. Das gute Stück wies einen besonders langen Holzstiel auf mit einem Knauf am Ende. „Das ist ein alter Damenspaten. Ich habe ihn mal von meiner 90 Jahre alten Nachbarin bekommen“, erzählte sie.

Ein Gärtner gibt die fachliche Anleitung

Gärtner Klipphahn (von links) sticht das Loch aus und lockert den Boden. Christine Finkendey setzt die ersten Blumenzwiebeln ein. Rainer Finkendey geht mit seinem Spaten gleich zur nächsten Stelle. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Engagierten nahmen zum Pflanzen erstmals die fachliche Anleitung des Bissendorfer Gärtners Achim Klipphahn in Anspruch. Als Erste werden die Scilla (Blausternchen) Ende Januar ihre blauen Köpfchen aus dem Boden recken, deutlich später kommen die gelben Narzissen zum Vorschein. Nicht alle Zwiebeln bunt in ein Bodennest zu werfen empfahl daher der Gärtner. Eine hintere Reihe mit den höher wachsenden Narzissen und davor eine andere Sorte mache sich gut.

Ohnehin müssten natürlich die Zwiebeln alle mit ihrer Keimspitze nach oben eingesetzt werden, erklärte Klipphahn. Vor allem aber komme es auf die richtige Pflanztiefe an. „Sie gehören richtig mit der drei- bis vierfachen Zwiebelhöhe in den Boden“, riet der Gärtner. Würden sie zu tief gesetzt, kämen sie mit dem Keim nicht an die Oberfläche, zu hoch eingesetzt, könnte der Frost sie erwischen. „Für Scilla reicht aber schon: Grassode raus und Zwiebel rein.“

Die Zwiebeln schön in Reihen einsetzen, hinten die höheren Narzissen, vorn Scilla. Auch Christine Finkendey vom VNV hat noch dazugelernt. Quelle: Ursula Kallenbach

Das gilt es beim Pflanzen der Narzissen zu beachten

Für die Narzissen wollte der Gärtner ausgestochene Erdlöcher von 50 mal 50 Zentimetern sehen – die reichen für je 20 bis 25 Zwiebeln. Der Boden ist vor dem Pflanzen unbedingt mit einem Spaten aufzulockern. An diesem Wochenende war er sehr feucht – eine gute Ausgangsbedingung. Auch Anzeichen von Wühlmäusen, die sich über die Zwiebelmahlzeit hermachen könnten, waren rundum nicht zu sehen.

Der Boden ist an der Stelle ziemlich fest, wo die zweite VNV-Vorsitzende Anja Löbbecke ihren Spaten ansetzt. Quelle: Ursula Kallenbach

So können sich die Bissendorfer noch beteiligen

Auf öffentlichen Flächen in Bissendorf kümmert sich der Verein mit einem Einsatz von 800 bis 1000 Euro jedes Jahr um die Bepflanzung. „2020 war eine Ausnahme. Da haben wir nur die Scherenbosteler Straße und den Kummerberg bepflanzt“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Auch nach dem Termin am Kinderspielplatz werden die Aktiven in diesem Jahr in Bissendorf-West, am Kummerberg und entlang der Burgwedeler Straße in Kleingruppen Nachpflanzungen vornehmen. Wer sich beteiligen will, kann sich vom 1. bis 6. November per E-Mail an kontakt@vnv-bissendorf.de oder per SMS beziehungsweise unter Telefon (01 51) 14 21 28 30 melden. Dabei kann jeder seinen Bedarf an Blumenzwiebeln für eine öffentliche Grünfläche vor der Haustür nennen und dann auch eigenhändig einsetzen.

Viele Hände voll Frühblüherzwiebeln können die Bissendorfer noch beim Verschönerungsverein abholen und selbst auf öffentlichen Grünstreifen einsetzen. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Gemeinde nimmt beim Mähen Rücksicht

Ein Lob für die Grünpflege der Gemeinde hatten die Verschönerer noch parat. „Diese Frühblüher sind sich vermehrende Sorten, aber nur, wenn sie nicht zu früh im Frühling abgemäht werden“, erläuterte Klipphahn. „Die Gemeinde nimmt aber Rücksicht.“ Voraussetzung dafür sei, dass zwischen den Pflanzungen ein Abstand von zwei Metern liege, damit dazwischen gemäht werden könne. Der VNV-Vorstand nahm selbst noch eine Anregung mit. Klipphahn hatte die Papiersäcke mit den Blumenzwiebeln auf dem Lastenrad herangefahren. Das Gefährt will der Verschönerungsverein demnächst bei einer Müllsammelaktion ausprobieren.

Von Ursula Kallenbach