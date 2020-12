Mellendorf

Unbekannte haben am Wochenende versucht, an der Mellendorfer Sandgrube einen Kleinlastwagen zu stehlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum von Sonnabend, 11 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Der Kleinlastwagen der Marke MAN stand an der Zufahrt zur Sandgrube an der Brelinger Straße.

Um in das Fahrzeug zu gelangen, brachen die Täter zunächst die Kunststoffverkleidung eines Türgriffs ab und zerschnitten dann die dahinterliegenden Kabel. Aus unbekannten Gründen brachen sie dann jedoch ab und flüchteten unerkannt. In der von außen einsehbaren Fahrerkabine lagerte erkennbar nichts Wertvolles, so dass die Polizei von einem versuchten Diebstahl des Fahrzeugs ausgeht. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 400 Euro. Zeugen sollten sich im Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Von Frank Walter