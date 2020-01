Bissendorf

Wer in das Untergeschoss des Bürgerhauses geht, findet dort schon jetzt einen Hinweis auf den Weltgebetstag Anfang März. Das Vorbereitungsteam hat die Vitrine des Verschönerungsvereins Bissendorf bestückt und kündigt den ökumenischen Gottesdienst an.

Dieser beginnt am Freitag, 6. März, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Resse. Frauen aller Kirchengemeinden in der Wedemark bereiten die Veranstaltung vor. Das Motto in diesem Jahr lautet „Steh auf und geh!“. Frauen aus dem südafrikanischen Simbabwe gestalten den Gottesdienst und haben Texte, Lieder und Gebete vorbereitet.

Gottesdienst seit 1989 in der Wedemark

Jedes Jahr organisieren Frauen in mehr als 170 Ländern weltweit am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. Das Vorbereitungsteam in der Wedemark tut dies seit 1989 immer abwechselnd in unterschiedlichen Kirchen.

In diesem Jahr unterstützt die Aktion Frauen und Mädchen in Simbabwe unter anderem im Umgang mit sozialen Medien. Darüber hinaus möchte der Weltgebetstag in Kooperation mit seinen Mitgliedsorganisationen Spenden sammeln, die in Simbabwe in Gesundheitsprogramme für die Bevölkerung fließen sollen. Weitere Informationen zum Weltgebetstag finden Interessierte im Internet auf www.weltgebetstag.de.

Alle Interessierten sind für 6. März eingeladen, gemeinsam zu singen, zu beten und nach dem Gottesdienst zu essen und landestypische Speisen aus Simbabwe zu probieren.

Von Julia Gödde-Polley