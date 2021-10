Hellendorf

Ab Januar öffnet die Vorschule in der Grundschule am Steinkreis wieder ihre Tore für den Präsenzunterricht. Nachdem der Jahrgang 2020 coronabedingt spontan aus dem Klassenraum ins digitale Format wechseln musste, lief die Vorschule in diesem Jahr für 13 Kinder komplett virtuell ab.

Von Januar bis Mai 2022 wird Ergotherapeutin Yvonne Koch ihren Vorschulkurs dann wieder im Gebäude der Grundschule leiten. Die Kinder werden dort auf die Schule vorbereitet und lernen Grundlagen wie auch Konzepte kennen. „Wir verstehen die Vorschule als ergänzendes Angebot zum großartigen Vorschulprogramm unseres hiesigen Kindergartens“, sagt Ralf Tilleke vom Förderverein der Grundschule. 

Aktuell ist eine Gruppe geplant, die einmal pro Woche von 14.45 bis 15.45 Uhr zusammenkommen soll. Dafür gibt es einige freie Plätze. Bei hoher Nachfrage richtet Koch eventuell eine zusätzliche Gruppe ein. Eltern können unter Telefon (01 51) 40 26 07 46 oder per E-Mail an yvonnekoch-vorschule@web.de ihre Kinder anmelden und sich Fragen beantworten lassen. Für alles Weitere findet im November ein Elternabend statt.

Von Fiona Lechner