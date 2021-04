Hellendorf

Seit 15 Jahren organisiert der Förderverein der Grundschule am Steinkreis die über die Hellendorf hinaus beliebte Vorschule. Eigentlich ein guter Zeitpunkt für eine kleine Feier. Doch in diesem Jahr wird es dort angesichts der Corona-Pandemie erneut keine Präsenzvorschule geben. Darauf weist Ralf Tilleke vom Förderverein hin.

Stattdessen werde unter fachlicher Leitung von Ergotherapeutin Yvonne Koch ein rein virtuelles Vorschulprogramm angeboten. „Damit haben die Organisatoren bereits im letzten Jahr sehr positive Erfahrungen gemacht“, heißt es von Tilleke weiter. Seinen Angaben zufolge sei die Vorschule im vergangenen Jahr zunächst ganz regulär an den Start gegangen. Doch nach dem ersten Lockdown sei dann kein Präsenzunterricht in der Grundschule am Steinkreis mehr möglich gewesen.

Digitales Konzept findet Anklang

In der Folge sei rasch ein digitales Konzept entwickelt – die Vorschule rein virtuell weitergeführt worden. „Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer blieben dabei und es gab in der Folge viel positives Feedback seitens der Kinder und Eltern“, berichtet Tilleke von den gemachten Erfahrungen.

Diese seien nun in das diesjähriges virtuelles Angebot eingeflossen, ergänzt Tilleke. Zum bereits vierten Mal werde Koch die Vorschule leiten. „Sicherlich ersetzt eine virtuelle Vorschule nicht das echte Erlebnis in der Schule, aber gerade jetzt und in Vorfreude auf das, was im Sommer kommt, hoffen wir, mit unserem Angebot die Wartezeit zu verkürzen und schon etwas Regelmäßigkeit in die Vorschulzeit zu bringen“, sagt die Ergotherapeutin.

Virtuelle Vorschule mit komprimiertem Programm

Die virtuelle Vorschule wird etwas komprimierter ab dem 10. Mai angeboten. An acht aufeinanderfolgenden Montagen wird es dann ein Video und Aufgabenprogramm für die Vorschulkinder geben, bei denen die Bereiche Laute, Reimen, Silben segmentieren und auch ein mathematischer Teil im Mittelpunkt stehen werden. Dazu wird es jeweils etwa ein begleitendes Video sowie Arbeitsmaterialien geben. Zum Abschluss gibt es neben einer Urkunde für die Kinder auch eine kleine Überraschung.

Interessierte Eltern können sich für weitere Informationen Ralf Tilleke unter Telefon (0151) 40260746 und per E-Mail an FoeV-der-GS-Hellendorf.e.V@web.de oder auch bei Yvonne Koch per E-Mail an yvonnekoch-vorschule@web.de wenden. Auch unverbindliche Anmeldungen für 2022 sind bereits möglich.

Von Sven Warnecke