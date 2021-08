Wedemark

Die Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) will bei der Kommunalwahl im September deutlich besser abschneiden als beim letzten Mal: Das Team um Ratsherr Patrick Cordes peilt die Fraktionsstärke im Gemeinderat an.

Die WGW geht deutlich verstärkt in den Wahlkampf. Auf Listenplatz eins steht Gründungsmitglied Cordes. Er gehört seit 2008 dem Gemeinderat an und ist Ortsbürgermeister in Brelingen. Auf Platz zwei bewirbt sich Niels Ove Thomsen aus Hellendorf. Er kandidiert erstmals. Henning Thies aus Mellendorf auf Platz drei ist Mitglied im Ortsrat Mellendorf und stellvertretender Vorsitzender der WGW.

Auf den weiteren Plätzen folgen die Brelinger Ortsrätin Juliane Zills sowie Dirk Görries, der bereits im Ortsrat Berkhof, Bennemühlen und Oegenbostel sitzt. Auch Peter Schrader, Mitglied im Ortsrat Elze/Meitze, tritt erneut an. Weitere Listenplätze belegen Monika Döring-Brucks, Matthias Halberstadt und Erna Grimsehl aus Brelingen sowie Erik und Otto Scharlemann aus Bennemühlen.

Kein Fraktionszwang bei der WGW

Cordes freut sich über die große personelle Unterstützung. Der Grund dafür sei, dass es bei der Wählergemeinschaft keinen Fraktionszwang gebe. Jedes Mitglied könne seine Meinung frei äußern und auch vertreten. Das spreche viele Wedemärker an und unterscheide die WGW von den großen Parteien im Rat, so Cordes. Spannend schätzt er vor allem die Kommunalwahl im Norden der Wedemark ein, dort konkurriert die WGW in diesem Jahr allein mit den Christdemokraten.

Cordes, der momentan Einzelvertreter im Gemeinderat ist, hofft auf mehr Unterstützung nach der Wahl. Ziel sei es, sich politisch noch stärker einzubringen, sagt er. Die WGW peile daher eine Fraktion mit zwei oder drei Sitzen an.

Von Patricia Oswald-Kipper