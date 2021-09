Resse

Gehofft haben sie auf ein derartiges Ergebnis – und nun ist es amtlich: Die Wählergemeinschaft Wedemark Resse, kurz WWR, hat bei der jüngsten Kommunalwahl mit 52,44 Prozent die absolute Mehrheit erzielt. Sie können nun vier Mitglieder in den Ortsrat entsenden – und stellen damit als stärkste Fraktion auch den Ortsbürgermeister. Auf die SPD mit Amtsinhaber Jochen Pardey entfielen lediglich 25,91 Prozent. Die Sozialdemokraten kommen so auf zwei Sitze. Den zweiten nimmt Jesko Stünkel für die SPD ein. Härter hat es die CDU getroffen, die einen Sitz verloren haben und nunmehr nur noch mit Dominik Cattau vertreten ist.

Für diesen Erfolg danken die Aktiven des eingetragenen Vereins – nicht nur verbal, sondern auch mit eigens in der Wedemark gedruckten riesigen Plakaten im Dorf. Die meisten Stimmen entfielen auf Spitzenkandidat Kai Tschentscher, der ab November als Ortsbürgermeister in Resse fungieren soll. Seine Stellvertreterin wird Insa Woldenga. Komplettiert wird die Fraktion mit Carsten Grotzke und Dirk Rapke.

WWR besetzt beide wichtigen Posten

Das die WWR nun keine Gespräche etwa mit der SPD oder der CDU  für den Posten eines stellvertretenden Ortsbürgermeisters sucht, begründet Sprecher Andreas Ringat mit den gemachten Erfahrungen bei der letzten Kommunalwahl. Er weiß, dass es eigentlich „guter Brauch“ sei. „Wir haben uns schlussendlich dagegen entschieden“, sagt er. Denn auch seinerzeit stellte die WWR mit drei Sitzen die stärkste Fraktion, wurde aber von einem geschmiedeten Mehrheitsbündnis von Sozial- und Christdemokraten mit jeweils zwei Mitgliedern überrumpelt. Ein Stellvertreterposten war damals für die Wählergemeinschaft ebenfalls nicht herausgesprungen. Lediglich mit Cattau könnte man sich nun eine Zusammenarbeit zum Wohle Resses vorstellen, heißt es von ihm ferner.

Doch nicht nur in Resse ist die Wählergemeinschaft vertreten: Mit dem WWR-Vorsitzenden Jörg Woldenga konnte ein Sitz im Wedemärker Gemeinderat erlangt werden. „Wir wollen uns auch in anderen Orten etablieren“, gibt Ringat ein fernes Ziel aus. Und um im Gemeinderat nicht nur mit einer Stimme zu sprechen, sei Woldenga seinen Angaben zufolge bereits auf der Suche nach Partnern. Dazu würden vielfältig Gespräche geführt, um möglichst eine Gruppe bilden zu können. Denn dann könnten auch Ausschüsse besetzt und mitgestimmt werden. So wäre etwa die Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) ein naheliegender Ansprechpartner, sagt der Sprecher. Doch auch mit anderen Partnern sei eine Zusammenarbeit möglich. „Alle, außer mit der AfD“, betont Ringat. Verhandlungsergebnisse stehen aktuell indes noch aus.

Von Sven Warnecke