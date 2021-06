Resse

Endlich ist es wieder erlaubt, mit Menschen außerhalb der eigenen vier Wände Kontakt zu suchen. Dank dieser Lockerungen wegen aktuell niedriger Inzidenzwerte hat die Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse – kurz WWR – gleich einen Info-Stand aufgebaut.

„Nach eineinhalb Jahren endlich mal wieder mit den Bewohnerinnen und Bewohnern aus Resse ins Gespräch zu kommen, das hatten sich die Mitglieder der WWR schon lange gewünscht“, heißt es dazu von Ortsratsmitglied Kai Tschentscher.

Ein großes Thema bei den Gesprächen war das in Resse geplante Neubaugebiet. Für die gut 30 Grundstücke im „Neuen Land“ hatten sich im Wedemärker Rathaus einige Hundert Interessenten beworben. „Die WWR hat sich natürlich auch Gedanken um die Straßennamen gemacht, die auch lebhaft am Infostand besprochen wurden“, berichtet im Nachgang der Vorsitzende Jörg Woldenga. Vorschläge wie „Am Hartbruch“ – so heißt das angrenzende Waldstück –, „Spargelacker“, „Neues Land“ und „Im Roggenfeld“ fielen. Wer weitere Namensvorschläge hat, kann diese an die WWR per E-Mail an info@waehlergemeinschaft-wedemark-resse.de oder an den Ortsrat senden.

Von Sven Warnecke