Resse

Wie in jedem Jahr lässt die Wählergemeinschaft Wedemark Resse (WWR) wieder die Sterne in Resse leuchten. Mit dem von Wilhelm Schwentker zur Verfügung gestellten Schlepper samt Arbeitskorb ging es wie immer auch zum Moorinformationszentrum. Dort wurden vier Sterne aufgehängt, die restlichen 20 hängen an der Osterbergstraße. Mit Ortsbürgermeister Kai Tschentscher und Ortsratsmitglied Dirk Rapke im Korb ging es vier Meter hoch an die Laternen. „Da gehört schon Vertrauen dazu“, sagt Tschentscher.

Da nicht alle Sterne in den Korb passten, musste für Nachschub gesorgt werden. Das übernahm in diesem Jahr Carsten „Hermann“ Grotzke. Der Schlepper wurde – ebenfalls eine Tradition aus den vergangenen Jahren – von Andreas Ringat gesteuert. Die WWR hofft, dass sich auch diesmal viele Resser und deren Besucher an den Sternen erfreuen. In diesem Jahr waren wegen der Pandemie die Sterne erst im März abgenommen worden. „Wir hoffen, nächstes Jahr die Sterne wieder Mitte Januar abzunehmen. In diesem war es einfach zu spät, aber es ging nun mal nicht anders“, sagt Tschentscher rückblickend.

Von Stephan Hartung