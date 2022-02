Bissendorf-Wietze

„Wenn es uns nicht gelingt, hier etwas zu erhalten, hat Bissendorf-Wietze keinen Ort mehr für Gemeinschaftsaktivitäten“, sagt Pastor Thorsten Buck. Das ist auch die Sorge des Ortsrats. Die Gebäude der Kirche und des Gemeindezentrums von Christophorus sind abgängig und nicht mehr sinnvoll zu sanieren. Eine gemeinsame Perspektive sehen Kirche und Ortspolitiker in einer Kindertagesstätte. Aber die Kirche prüft auch andere zukunftsweisende Ideen, etwa die einer diakonischen Einrichtung dort.

Die Gemeinde sitzt im Kalten

Im deutlich härteren Winter vor einem Jahr ist Eddy Bultmann mit einem Bunsenbrenner immer wieder die eingefrorenen Heizungsrohre der alten Ölheizung abgegangen. Das Kirchenvorstandsmitglied ist im kirchlichen Bauausschuss aktiv – und als ehrenamtlicher Hausmeister in Christophorus tätig. Er weiß, wo die maroden Stellen in dem Gebäude stecken. Nicht nur der kirchliche Betrieb ist davon längst empfindlich gestört – auch wer sich im Gemeindezentrum trifft, sitzt im Kalten.

In dem Gebäudeteil des Gemeindezentrums rechts wohnt seit Jahren eine Geflüchteten-Familie zur Miete. Bisher ist es nicht gelungen, für sie anderen Wohnraum in der Wedemark zu finden. Quelle: Ursula Kallenbach

Wie kann es also weitergehen? „Insgesamt ist das Thema hoch emotional“, sagt Pastor Buck und verweist auf die Geschichte der Christophoruskirche. „Es gab Befürchtungen im Ort, wir reißen hier alles ab. Aber das ist nicht unser Ziel.“ Vielmehr wolle die Kirchengemeinde an der Stelle weiter einen Ort für Gottesdienste aufrechterhalten – eine Kirche vielleicht, oder auch nur eine Wiese. „Ob wir das Kirchengebäude aus eigener Kraft tragen können, ist aber fraglich.“

Ein Ort, an dem alle zusammenkommen können Die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze ist keine eigenständige Kirchengemeinde, sondern Teil der Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf und deren Strukturen mit Kirchenvorstand und Pastoren. Gleichwohl gab – und gibt es noch – den Christophorusbeirat, der die besonderen Gegebenheiten in der Waldsiedlung berücksichtigt. Christophorus hat seit Einweihung des evangelischen Gotteshauses im Dezember 1968 als Kirche vor Ort eine Sonderaufgabe eingenommen. Nach dem Willen ihrer Begründer im Kirchenbauverein von 1960 sollten die Kirche und ihr Waldgelände ein Ort sein, an dem alle Bewohner von Bissendorf-Wietze zusammenkommen können. Errichtet wurden das Kirchgebäude in Holzbauweise und ein Gemeindezentrum mit Pfarrwohnung im Standard jener Jahre. Im Jahr 2018 ermöglichte eine große Spendenaktion noch, dass davor ein neuer Glockenturm gebaut wurde – er steht weiter für den Erhalt des kirchlichen Standorts. Bis heute bietet Christophorus nicht nur Platz für Gottesdienste, Arbeitsgruppen oder die Jugendband; der Ortsrat tagt dort, auf dem Außengelände trifft sich Bissendorf-Wietze zu kirchlichen und dörflichen Festen wie dem Weihnachtsmarkt. uc

St. Michaelis verliert immer mehr Mitglieder

Doch das könnte schwierig werden. Der Kirchenvorstand verbirgt seinen Schmerz nicht über die Situation in der Bissendorfer Kirchengemeinde und den Rückgang der Mitglieder. Diese Entwicklung erfordert, nicht anders als im ganzen Kirchenkreis und insgesamt in der evangelischen Kirche, Einsparungen und Auflösungen alter Standorte aus den Fünfziger- bis Siebzigerjahren.

Denn in jedem Jahr treten aktuell 50 bis 60 Mitglieder aus in der Kirchengemeinde St. Michaelis, zu der auch Christopherus gehört, aus. Ebenso viele Mitglieder versterben, und trotz Zuwachs durch Taufen bleibt St. Michaelis rechnerisch ein Verlust von etwa 90 Kirchenmitgliedern jährlich. Aktuell zählt St. Michaelis mit Christophorus 3800 Mitglieder.

Was soll in 40 Jahren sein?

2020 hatte eine Arbeitsgemeinschaft in der Kirchengemeinde die Bauberichte der Vorgänger gesichtet und sich mit dem Kirchenkreis Langenhagen-Burgwedel in Verbindung gesetzt. Dieser, so stellte sich heraus, zahle 5.000 bis 7.000 Euro jährlich für Bauunterhaltungsarbeiten für die St. Michaelis-Kirchengemeinde insgesamt. Für größere Arbeiten müsse ein Konzept vorgelegt werden. Architekten des Kirchenkreises bescheinigten den Bissendorf-Wietzern einen „enormen Sanierungsbedarf“ an den kirchlichen Gebäuden in Höhe einer mittleren sechsstelligen Summe. „Und sie haben angemahnt, zu überlegen, was hier in 40 Jahren sein soll angesichts des Mitgliederschwundes“, berichtet Buck.

Der neuere Glockenturm vor dem alten Kirchengebäude soll auf jeden Fall auch weiter für den Kirchenstandort stehen. Quelle: Ursula Kallenbach

Ortsrat will Kita-Neubau – Kirche stimmt damit überein

Der Ortsrat Bissendorf-Wietze hat seine Vorstellungen auf den Weg gebracht, bevor die Kirche ein eigenes Projekt formuliert hatte. Er hat einstimmig den Neubau einer Kita an der Stelle der Kirchennebengebäude beantragt, auch die Planungskosten für einen Vorentwurf hat das Gremium schon für die Haushaltsberatungen angesetzt. Die Kita solle klimafreundlich gebaut und betrieben werden, vielleicht mit eigenem Obst- und Gemüseanbau.

Ein Waldkindergarten ist auch eine bislang schlummernde Idee der Christophorus-Aktiven, denn das große kircheneigene Gelände bis zur Wietze hinunter hat im Bebauungsplan „Östlich Natelsheideweg“ teils als Wald, teils als Park Bestandsschutz. Etwa 460 Quadratmeter sind bebaut mit Gemeindezentrum, Pfarrwohnung und Kirche.

„Für uns wäre eine Kindertagesstätte die Lösung, wir würden die Idee des Ortsrats unterstützen, wenn er damit Erfolg hätte“, bestätigt der Kirchenvorstand. „Es kommen viele junge Familien in Bissendorf-Wietze durch neue Bebauung hinzu“, führt Henrike Hein an. Mit dem Ortsrat habe man sich kürzlich ausgetauscht.

Alternative Nutzung: soziales oder diakonisches Projekt

Gleichzeitig lässt der Kirchenvorstand externe Projektberater einen Blick von außen auf die Gesamtsituation werfen. Das Christophorus-Gemeindezentrum hat sich in einem Projekt „Diakonische Quartiersentwicklung“ des Diakonischen Werks Niedersachsen die Förderzusage für bis zu 20.000 Euro Planungskosten gesichert.

In dem nun beginnenden Beratungsprozess sollen Buck zufolge alternative Nutzungsmöglichkeiten am Standort Christophoruskirche gefunden werden, die soziale oder diakonische Aspekte und die Interessen des Ortes berücksichtigen. „Wenn es so weit ist, wollen wir auch den Ortsrat gern beteiligen“, bekräftigt Buck.

„Unser Bestreben ist es, eine gute Lösung für diesen Standort zu finden“, stellt die Kirchenvorstandsvorsitzende Elisabeth Wöbse fest. Unterschiedliche Perspektiven zwischen Kirche und Ortsrat sieht auch Ortsbürgermeister Daniel Leide nicht. „Es muss etwas Neues entstehen, da sich die Kirche vor Ort verändert“, sagt er.

Verwaltung: Eine Kita ist nicht vorgesehen

Dass es für die Bissendorf-Wietzer gut ist, mehrere Karten im Spiel zu haben, legt auch die Auskunft der Gemeindeverwaltung zum Antrag des Ortsrats nahe. Die Gemeinde Wedemark habe in ihrer Kita-Bedarfsplanung den Bedarf und den Rechtsanspruch in der gesamten Wedemark zu berücksichtigen, hält Sprecher Ewald Nagel auf Anfrage fest.

„Wegen der Randlage ist eine Kita in Bissendorf-Wietze nicht vorgesehen. Die erforderlichen Wegezeiten für Eltern aus anderen Teilen der Gemeinde schließen die Einrichtung einer Kita vor Ort aus. Deshalb verfolgt die Verwaltung das Vorhaben auch nicht weiter.“ Bekanntlich besteht im Ort bereits die DRK-Kindertagesstätte Wietzestrand in dem umgebauten Landhaus Wietze.

Aber: Entscheiden wird letztlich die Politik. Die Gemeindeverwaltung werde den Ortsratsantrag zum Haushalt 2022 für die Haushaltsberatungen in den Finanzausschuss bringen, ergänzt Nagel.

Von Ursula Kallenbach