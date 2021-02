Mellendorf

Durch Teile des Dachs auf dem IGS-Trakt am Campus W in Mellendorf dringt Wasser in das Gebäude ein. Die Gemeinde hat den betreffenden Bereich abgesperrt und Handwerker mit der Behebung des Schadens beauftragt. Die Experten vermuten einen Baumangel als Schadensursache.

Ähnliche Probleme wie 2014

Wie Magnus Wurm, Referent von Bürgermeister Helge Zychlinski, jetzt auf Nachfrage bestätigte, war bereits in der Vorwoche bei einer routinemäßigen Überprüfung der Heizkörper Feuchtigkeit unter der westlich gelegenen Dachkonstruktion im IGS-Trakt festgestellt worden. „Die Expertinnen und Experten vermuten, dass es sich um einen Bauschaden handelt, da 2014 unter der östlich gelegene Dachkonstruktion im IGS-Trakt direkt nach Baufertigstellung ein ähnlicher Schaden festgestellt wurde. Damals wurde als Ursache die unsachgemäße Montage der Unterspannbahnen identifiziert.“

Anzeige

Dies sei auf der östlichen Seite bisher kein Problem gewesen, so Wurm. Allerdings habe der feine, sehr körnige Schnee in Kombination mit dem Wind jetzt in dieser extremen Wetterlage einen Weg durch die Unterspannbahn gefunden. „Aus diesem Grund wurde der betreffende Gebäudebereich umgehend abgesperrt sowie eine Dachdecker- und eine Gebäudetrocknungsfirma mit der Behebung der Schäden beauftragt.“

Räume werden nicht benötigt

Für die Gesamtschule wird der weitgehende Ausfall des Präsenzunterrichts unverhofft zum Glücksfall. „Diese Räume sind im Moment nicht in Nutzung“, sagte Schulleiterin Heike Schlimme-Graab auf Anfrage. Derzeit befinden sich lediglich die Abschlussjahrgänge 9, 10 und 13 im Präsenzunterricht. Die weiteren Jahrgänge kehren voraussichtlich erst im März ins Gebäude zurück.

Vom Wasserschaden betroffen ist Schlimme-Graab zufolge der Bereich der dritte Etage, der dem Rathaus zugewandt liegt: mehrere allgemeine Unterrichtsräume, der Raum für Naturwissenschaften, der Flur und das Treppenhaus. Das Wasser laufe innen auf die Fensterbänke, in einigen Bereichen tropfe es auch in der Raummitte. Eimer stünden dort, zudem seien Trocknungsgeräte aufgestellt und in Betrieb genommen worden.

Feuchte Decken durch Schnee

Ganz neu ist der Schulleiterin das Phänomen nach eigener Aussage nicht, wenn auch in schwächerer Form. Auch in der Vergangenheit habe es bei Schnee oder starken Regenfällen schon mal feuchte Stellen an den Decken gegeben. Nach Informationen dieser Zeitung aus anderer Quelle soll zudem schon im vergangenen Jahr im Obergeschoss ein Geräusch wie von flatternder Folie zu hören gewesen sein.

Schulleiterin Heike Schlimme-Graab ist jetzt gespannt auf den Sanierungsplan. Zugleich bereitet ihr das angekündigte Wetter Sorgen: „Wer weiß schon, ob sich das Wasser dann noch andere Wege sucht?“

Von Frank Walter