Das Gymnasium Mellendorf muss auf einen einwöchigen Schüleraustausch wegen der gefürchteten Ausbreitung des Coronavirus verzichten. Per E-Mail kam die Absage aus dem französischen Mantes-la-Ville am Dienstagmorgen: Die für den Zeitraum von Montag bis Sonnabend, 16. bis 21. März, in der Wedemark angekündigten etwa 20 Schüler und zwei Betreuer vom Collège de la Vaucouleurs dürfen nicht anreisen.

„Offenbar hat das französische Bildungsministerium alle Schulreisen untersagt“, sagte auf Nachfrage am Dienstag die kommissarische Schulleiterin des Gymnasiums, Katrin Meinen, mit großem Bedauern. „Schade.“ Wie es weitergeht, solle nun zeitnah mit den französischen Kollegen geklärt werden. „Von unserer Seite war ein Gegenbesuch vom 20. bis 27. April geplant“, sagte Meinen.

Gymnasium informiert die Beteiligten

Noch bis in den Nachmittag war das Gymnasium damit beschäftigt, allen Beteiligten die Absage zu übermitteln. Denn in der Folge wird nicht nur der offizielle Empfang der Schule mit der Gemeinde Wedemark am 16. März entfallen. Auch die Teilnahme der jungen französischen Gäste am Unterricht und Schulleben sowie das vorbereitete gemeinsame Freizeitprogramm sind nun Makulatur. Auch wenn darin keine außergewöhnlichen Events vorgesehen waren, wie Meinen sagte, sorgen doch die gemeinsamen Unternehmungen der Jugendlichen immer für Spaß, freundschaftliche deutsch-französische Verständigung und Austausch über die Kultur.

Rückmeldungen erst am Mittwoch

„Außerdem standen für die etwa 20 Anreisenden natürlich Gastfamilien bereit, wir informieren diese gerade“, erläuterte Meinen am Nachmittag. Die Enttäuschung dürfte nun auch in den Familien groß sein, die sich in der Regel für einen Schüleraustausch jeweils noch eigene Programmpunkte einfallen lassen und ihre Wohnungen für die Gäste herrichten. „Eine Rückmeldung von unseren Schülern und den Eltern werden wir erst Mittwoch früh haben“, so die kommissarische Schulleiterin.

Der Frankreichaustausch zwischen dem Collège de la Vaucouleurs in Mantes-la-Ville und dem Gymnasium Mellendorf wird seit 2012 gepflegt, wie das Gymnasium auf seiner Homepage darstellt. In jedem Schuljahr nehmen jährlich circa 20 deutsche und ebenso viele französische Schülerinnen und Schüler daran teil.

Aus Vorsicht vor einer möglichen Ansteckung hatte das Gymnasium erst vor einer Woche kurzfristig die für diese Woche geplante Skifreizeit im italienischen Südtirol absagen müssen. Die betroffenen Familien werden auf einem Teil der Reisekosten wohl sitzen bleiben.

