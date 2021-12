Wedemark

Die evangelische Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen hat die Organisation der Weihnachtsgottesdienste den derzeit geltenden Regeln angepasst.

An Heiligabend wird ab 11 Uhr ein Gottesdienst vor der Pfarrscheune in Elze gefeiert. „Normalerweise wäre um die Zeit das Puppenkrippenspiel dran gewesen“, sagt Pastor Maik Schwarz. Man wolle jedoch die öffentlichen Gottesdienste draußen feiern, um vielen Menschen den Besuch zu ermöglichen.

Außerdem werden ab 16.30 Uhr vor der Kapelle in Meitze und ab 18 Uhr vor der Pfarrscheune in Elze Gottesdienste zur Christvesper gefeiert. „Die Gottesdienste sollen nicht länger als 30 Minuten dauern“, sagt der Kirchenvorstandsvorsitzende Bernhard Orlowski. Für die Teilnehmer gilt die 3G-Regel. Außerdem sollten die Besucher zu jeder Zeit eine Maske tragen – auch beim Singen. Außerdem bittet die Kirchengemeinde um eine Anmeldung – entweder digital über die Homepage www.kirche-elze.de oder analog im Pfarrbüro, Telefon (05130) 2922.

Das Krippenspiel gibt es nur im Internet

Der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag wird ab 10 Uhr in der Kirche in Elze gefeiert, am zweiten Weihnachtstag ab 10 Uhr in der Kapelle in Meitze. Auch dort gelten 3G, Maskenpflicht und die Bitte um Anmeldung.

Das Krippenspiel wird in diesem Jahr ins Internet übertragen. An Heiligabend ab 14.30 Uhr findet sich der Link auf der Homepage der Kirchengemeinde. Regisseurin Kerstin Weiß: „Es ist sehr schade, dass wir auch in diesem Jahr nicht vor Publikum spielen können. Aber immerhin können wir das Krippenspiel aufführen, das freut mich für die Kinder. Sie haben schon seit Oktober geprobt.“

Auch die lebendige Weihnachtsscheune wird es in diesem Jahr nur in verkleinerter Variante geben. „Wir bauen die Krippenszene im linken Scheuneneingang, aber wir werden die Tiere nicht in die Scheune bringen“, berichtet Carsten Kiegeland, Sprecher der Pfarrscheunenfreunde.

Von Janna Silinger