Auch in Bissendorf herrscht am zweiten Adventswochenende Weihnachtsstimmung. Der Amtshof am Bürgerhaus erstrahlt beim Bissendorfer Adventszauber am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember, in weihnachtlichem Glanz. An beiden Tagen können Besucher ab 15 Uhr über den Markt bummeln und sich auf das Fest einstimmen. Das Richard-Brandt-Heimatmuseum öffnet an beiden Tagen seine Räume an der Gottfried-August-Bürger-Straße und zeigt die Sonderausstellung „Engel – nicht nur zur Weihnachtszeit“. Am Sonnabend und Sonntag sind Besucher bis 21 Uhr willkommen. jsp