In gut drei Wochen ist schon der erste Advent. In der Wedemark laufen die Vorbereitungen für entsprechende Veranstaltungen. Die gute Nachricht für alle Freunde von adventlichen und weihnachtlichen Märkten: In den Ortsteilen soll es wieder die beliebten Zusammenkünfte geben, vorausgesetzt, die Corona-Pandemie macht den Planungen keinen Strich mehr durch die Rechnung.

Elze macht den Auftakt

Den Auftakt bildet am Sonnabend, 27. November, der gemeinsame Advents- und Weihnachtsmarkt der Elzer Vereine, Institutionen und der Kirchengemeinde. Einlass zum Gelände zwischen Kirche und Pfarrscheune an der Wasserwerkstraße 42, das umzäunt und nur von genesenen oder geimpften Personen nach erfolgter Kontrolle betreten werden darf, ist um 13.30 Uhr. Die Kaffeestube öffnet um 14 Uhr. Dafür können an diesem Tag bis 13 Uhr selbst gebackene Torten und Kuchen an der Kirche abgegeben werden. Die Stände öffnen um 15 Uhr. Um 16.30 Uhr beginnt ein Konzert des Musikzugs der Feuerwehr Elze, der Nikolaus trifft gegen 17 Uhr ein.

In Brelingen gilt 3 G

In Brelingen gab es 2020 nur ein kleines Weihnachtsdorf mit wenigen Ständen, beispielsweise mit diesem Kunsthandwerk. Quelle: Friedrich Bernstorf (Archiv)

In Brelingen gibt es ebenfalls wieder einen Weihnachtsmarkt. „Zwar kleiner als 2019, aber größer als 2020“, betont Friedrich Bernstorf, Sprecher des organisierenden Vorstands der Kirchengemeinde St. Martini. Im Vorjahr hatte es coronabedingt nur drei Buden gegeben. Für Sonntag, 28. November, wird mit 20 Buden, etwa zehn weniger als 2019, geplant. Diese öffnen auf der Fläche zwischen Pfarrhaus und historischem Backhaus nach dem Gottesdienst um 14 Uhr. „Das Gelände eignet sich dafür, ist gut mit Hecken und Zäunen abgegrenzt, sodass wir nichts absperren müssen“, sagt Bernstorf. Es gilt die 3-G-Regel. Am Eingang erhalten die Besucher ein Bändchen. Eine Kaffeestube mit Kuchen wird es aber nicht geben.

In Mellendorf ist der Standort noch unklar

Auch in Mellendorf soll es weihnachtlich zugehen, jedoch nicht an der Kirche. Denn dort ist nach dem Brand des Gemeindehauses im Januar 2020 noch Baustelle. „Vermutlich machen wir es auf dem Gelände am Rathaus oder auf dem Schützenplatz. Wir warten noch auf Rückmeldungen“, sagt Mellendorfs Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und weiß, „dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Weihnachtsmarkt schon stand. In Kürze müssen wir mit den Vorbereitungen richtig loslegen.“ Wir, das ist der sogenannte Budenausschuss, der sich um solche Veranstaltungen kümmert. Diesem gehören Mitglieder aus dem Ortsrat sowie aus den Vereinen und der Feuerwehr an. Vorsitzende ist Borgas. Was in jedem Fall feststeht, ist der Termin: Sonnabend, 4. Dezember, von 15 bis 21 Uhr.

Adventszauber in Bissendorf

Ein wenig Konkurrenz erhält der Mellendorfer Weihnachtsmarkt aus der Nachbarschaft. Der sogenannte Adventszauber steht in Bissendorf ebenfalls am 4. Dezember auf dem Programm – aber auch am Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr. Zentraler Veranstaltungsort ist das Außengelände vor dem Bürgerhaus. Der Bereich wird eingezäunt, es gilt derzeit die 3-G-Regel mit Einlasskontrolle. Zusätzlich gibt es am Sonntag im Bürgerhaus einen Kunsthandwerkermarkt.

Beim Adventszauber 2019 gab es in Bissendorf auch schon einen Kunsthandwerkermarkt, hier ist der Stand von Brigitte Joch zu sehen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Beim bislang letzten Adventszauber 2019 sorgten 30 Buden für die gewünschte Vielfalt. „So viele werden es diesmal nicht. Das liegt einerseits an den Auflagen, wonach Abstände eingehalten werden müssen, aber auch daran, dass uns der Park- und Standstreifen nicht zur Verfügung steht und wir deswegen weniger Platz haben“, sagt Katharina Sauer. Die Geschäftsführerin von „Bücher am Markt“, die zugleich Vorsitzende der Interessengemeinschaft Bissendorfer Kaufleute (IBK) ist, hat vor sechs Jahren mit zwei weiteren IBK-Mitgliedern die Agentur „EventLese“ gegründet – um größere Feste wie den Adventszauber zu organisieren.

Von Stephan Hartung