Wedemark

Viele Weihnachtsmärkte in der Wedemark mussten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen, so auch in Elze, Mellendorf und Bissendorf. Auf den Straßen dieser Ortsteile haben stattdessen nun der Weihnachtsmann und sein Engel Freude verbreitet. Josephine Lentz und Daniel Langenbeck beschenkten in ihren festlichen Verkleidungen viele Kinder mit süßen Sachen.

350 Kinder erhalten Weihnachtstüten

Schon seit vielen Jahren ist Josephine Lentz regelmäßig als Engel auf dem Weihnachtsmarkt in Elze unterwegs. Dass sie in diesem Jahr dort wieder keine Weihnachtsstimmung verbreiten konnte, wollte sie nicht hinnehmen und überlegte sich stattdessen eine Aktion, die Kinderaugen zum Leuchten bringen sollte. Die Organisatoren starteten kurzerhand Aufrufe bei Facebook, um Süßigkeitenspenden zu sammeln. Dabei kam so viel zusammen, dass der Engel und der Weihnachtsmann ungefähr 350 Kinder mit bunten Weihnachtstüten beschenken konnten. Die SPD unterstützte die Aktion in Mellendorf, alle anderen Süßigkeiten kamen von Privatpersonen.

Über die tolle Aktion freuten sich nicht nur die beschenkten Kinder, sondern auch deren Eltern. Der Weihnachtsmann sammelte dabei zahlreiche Wunschzettel, Selbstgebasteltes und Bilder ein und kam an vielen Orten kaum von der Stelle – auch, weil er sich gern als Fotomotiv zur Verfügung stellte.

Von Fiona Lechner