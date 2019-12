Mellendorf

Die Handballsparte des Mellendorfer Turnvereins (MTV) backt wohl die besten Schmalzkuchen aller Zeiten – in langer Schlange warteten die Besucher des Weihnachtsmarkts am Sonnabend geduldig vor der Bude, um eine duftende Tüte davon zu bekommen. An der St.-Georgs-Kirche ließen sich die Besucher in dem Budenstädtchen unter Lichterketten und leuchtenden Sternen nur zu gern mit heißen Köstlichkeiten verwöhnen.

Rund um die St.-Georgs-Kirche bummeln die Besucher über den Mellendorfer Weihnachtsmarkt. Quelle: Ursula Kallenbach

Ohne Spende ist Karussell nicht zu finanzieren

Ein bisschen Regen gab es auch, aber das machte dem Weihnachtsmann im langen roten Mantel nichts aus. Begleitet von Engelchen Liya, verteilte er kleine Geschenke – zusammengepackt vom Gewerbeverein MPM – an die Kinder. Deren Glück in diesem adventlichen Treiben war es auch, für Minuten auf einem Sitz im Kettenkarussell für sich allein bei Lichtern und Musik leicht dahinzufliegen, während die Eltern am Rand warteten. Das Fahrgeschäft sei gesponsert, betonte Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas, die den Markt eröffnete. „Ohne diese Spende könnten wir das Karussell nicht finanzieren.“

Süße Kekshäuschen hat die Jugendfeuerwehr Mellendorf gebastelt. Quelle: Ursula Kallenbach

Bezaubernd zusammengefügte kleine Butterkekshäuschen für einen Euro nahmen die Besucher von der Jugendfeuerwehr Mellendorf mit und steuerten so zur Nachwuchsförderung bei. Die großen Feuerwehrleute organisierten an ihrem Stand den Vorrat an Porzellanbechern für die Heißgetränke. In der Tassenlogistik, wie Ortsbrandmeister Cord Hanebuth den Service des Zehnerteams nannte, pendelten die Freiwilligen mit den Bechern zwischen Kirche und Feuerwehrgerätehaus. Dort tat ein ausgeliehener Industriegeschirrspüler Dienst. Dank des Einsatzes der vielen freiwilligen Helfer an den Ständen blieben die Preise für Glühwein und Co. moderat.

Die Tassenlogistik der Feuerwehr funktioniert, das zeigen Hendrik Schliep (links) und Ortsbrandmeister Cord Hanebuth. Quelle: Ursula Kallenbach

Marmeladen helfen der Aktion Brot für die Welt

Margitta Standvoß, beim Weihnachtsmarkt Pfarrsekretärin außer Dienst, setzte sich mit mehreren Frauen aus der Kirchengemeinde voll für die Aktion Brot für die Welt ein. Marmeladen in köstlichen Zusammensetzungen hatten sie im Angebot für den guten Zweck;. Auch Unicef und Greenpeace warben im Gemeindehaus für ihre Arbeit. In einer großen adventlichen Ausstellung sahen sich die Besucher dort für adventlichen Schmuck und kleine Weihnachtsgeschenke um.

Margitta Standvoß bietet mit anderen Frauen aus der Kirchengemeinde leckere Marmeladen an und sammelt das Geld zugunsten von Brot für die Welt. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Kirche, proppevoll mit Familien und kleinen Kindern, die Budenstadt voll von Aktivitäten so vieler Mellendorfer Vereine: Der Weihnachtsmarkt vereinte wieder einmal die Menschen in der Vorweihnachtszeit.

Von Ursula Kallenbach