Es ist auf den ersten Blick nur ein Stofftier – aber eins mit großer Symbolik. Björn Tiedtke, Fußballspieler der ersten Herrenmannschaft des 1. FC Brelingen, überreichte der dreijährigen Mathea dieses kleine Geschenk. Das schwer kranke Mädchen aus Hellendorf benötigt einen Assistenzhund. Dieser kostet viel Geld. Doch dank einer großzügigen Spende der Sportler und der Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark ist dieser Wunsch nun zum Greifen nahe.

Jürgen Benk übergab stellvertretend für die Stiftung einen Scheck über 9.657 Euro. „Das ist wirklich eine riesengroße Summe, man kann sich bei allen Helfern nur bedanken.“ Die Stiftung verwaltet absprachegemäß die Spenden, gibt auf Wunsch auch Spendenbescheinigungen heraus. Die Übergabe von Scheck und Stoffhund an die Familie war am Sonntag vor Beginn der Freundschaftsspiels in Brelingen zwischen dem 1. FC und Blau-Gelb Elze.

„Diese Resonanz ist enorm“, sagt Dorothea Abubakari, Mutter von Mathea. „Wir merken es auch, wenn wir einkaufen. Leute, die uns erkennen, geben Tipps, wo wir Hilfe bekommen könnten.“

Ihre Tochter ist wegen einer Stoffwechselstörung von einer lebensgefährlichen Unterzuckerung bedroht. Die Familie muss das Kind quasi rund um die Uhr betreuen. Zudem ist das Mädchen von Geburt an taub. Alle akustischen Warnmechanismen bei einem Abfall des Blutzuckers fallen aus. Mathea muss alle zwei bis drei Stunden besondere Kohlenhydrate zu sich nehmen. Speziell ausgebildete Diabetikerwarnhunde können eine Unterzuckerung riechen – und dann Alarm schlagen. „Der Hund würde uns demnach Arbeit abnehmen und entlasten“, sagt Dorothea Abubakari und betont, „dass es fürs Gehirn kritisch werden kann, wenn man 15 Minuten zu spät ist“.

Welpen testen derzeit Kleidungsstücke

Das nötige Geld ist also mittlerweile vorhanden. Denn nicht nur das Tier kostet Geld, sondern auch die hoch qualifizierte Ausbildung in einer Hundeschule sowie die Versicherung. Nun fehlt nur noch der Hund. Dorothea Abubakari berichtet vom Nachwuchs einer Assistenzhündin. Sieben Welpen sind wohlauf. Die Hundetrainerin in Lindwedel hat ein Kleidungsstück von Mathea erhalten, als Test für die kleinen Hunde. „Wir werden in den nächsten Tage erfahren, ob ein Welpe den Unterzucker anzeigt und damit für uns geeignet ist.“

Hier kommt das Geld her Bereits im Januar gab es ein Fußballturnier in der Wedemark mit Benefiz-charakter. Dort wurde viel Geld gesammelt, die Aktionen sollte sich fortsetzen bis zu einer Spendenübergabe im März. Doch der Corona-Ausbruch führte zu Verzögerung, sodass nun am vergangenen Sonntag in Brelingen der gemeinsame Termin folgte. Außer dem 1. FC Brelingen und der Fußballabteilung beteiligten sich auch weitere Vereine. Die rund 10.000 Euro helfen der Familie Abubakari. Anfang März überreichte die Polizeidirektion Hannover, Arbeitgeberin von Isaah Abdubakari, einen Scheck über 12.000 Euro. Die Spende organisierte die Polizei zusammen mit der Aktion Kindertraum. shg

Dann könnte Matheas zukünftiger Partner auf vier Pfoten, eine Mischung aus Labrador und Australien Shepard, schon bald im Einsatz sein. Dass sich das Mädchen mit Hunden gut versteht, davon ist Dorothea Abubakari überzeugt. „Wir haben beim Spaziergang auch schon mal einen Neufundländer getroffen. Dem hat Mathea ein Küsschen gegeben.“

