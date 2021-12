Elze

In Kooperation mit der Region Hannover stehen am Donnerstag, 23. Dezember, in der Gemeinde Wedemark zwei Impfteams in der Sozialstation im „Convivopark Elze“ parat, um 300 Dosen des Vakzins gegen das Coronavirus zu spritzen. Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig, heißt es von Rathaussprecher Magnus Wurm.

„Ich freue mich, dass die Sozialstation Wedemark im Convivopark Elze sich in Kooperation mit der Region Hannover beim Impfen engagiert und danke ausdrücklich Herrn Wilfried Plumhoff, dass er dies möglich gemacht hat“, betont Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. Impfwillige ab zwölf Jahren könnten an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr in der Einrichtung an der Alten Festwiese 1-3 vorbeischauen. Sie müssen aber den Personalausweis und Impfdokumente mitbringen.

