Wennebostel

Eine Alarmanlage hat am Freitagabend um 18.54 Uhr an einem Einfamilienhaus in Wennebostel ausgelöst. Als die von einem privaten Sicherheitsdienst verständigte Polizei eintraf, konnten die Beamten an dem Gebäude an der Hugo-Riechers-Straße jedoch keine Täter mehr antreffen. Allerdings entdeckten die Ermittler frische Aufbruchspuren an zwei Terrassentüren des Hauses.

Einbrecher scheitern an Einfamilienhaus in Wennebostel

Die Unbekannten waren nach Angaben der Polizei offensichtlich jedoch nicht erfolgreich und gelangten nicht in das Gebäude.

Da die Befragung der Nachbarn bislang keine Hinweise zum Vorfall ergeben hat, bittet die Polizei auch die restliche Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen erreichen das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley