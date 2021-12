Wennebostel

Mehrere Parfümflaschen im Wert von mehr als 1100 Euro hat ein Ladendieb an Heiligabend um 10.41 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Lindenstraße in Wennebostel gestohlen: Beschäftigten fiel zunächst auf, dass in einem Regal die Ware fehlte. Sie schauten daraufhin die Videoaufzeichnung an und stellten anhand der Fotos fest, dass ein Mann die Ware in eine präparierte Einkaufstüte gesteckt hatte – damit konnte er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler die Diebstahl-Detektoren im Geschäft überlisten.

Der Täter entkam unerkannt. Er war etwa 35 bis 45 Jahre alt und bekleidet mit einer schwarzen oder dunkelgrauen Winterjacke sowie einer Wollmütze. Zudem trug er eine FFP2-Maske. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Antje Bismark