Bissendorf/Mellendorf

Erneut haben Unbekannte in der Wedemark ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und teures Werkzeug gestohlen. Es war bereits die dritte derartige Tat in den vergangenen Wochen. Betroffen war diesmal ein Wagen einer Sanitärfirma, der seit Freitag an der Kuhstraße in Bissendorf geparkt war. Ein Mitarbeiter entdeckte den Aufbruch am Montag gegen 7.50 Uhr. Die Diebe hatten den Mercedes Sprinter geöffnet und dann Werkzeuge wie Akkuschrauber, Baumaschinen und Messinstrumente gestohlen. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Zuvor hatte es ähnliche Taten in Elze und ebenfalls Bissendorf gegeben.

Auch Rampe für Autoanhänger gestohlen

Am Wochenende stahlen Unbekannte auch die Auffahrrampe eines Anhängers von einem umzäunten Grundstück in Mellendorf, Am Freizeitpark. Die Polizei gibt den Wert der Rampe mit 300 Euro an.

Zeugen die Diebstähle sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Polizeikommissariat melden.

Von Frank Walter