Wedemark

Die Deutsche Bahn hat kürzlich erneut Trassenpläne für eine Schnellgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Hamburg vorgelegt – und in der Wedemark rüsten sich Politik, Verwaltung und Bürger für den Widerstand. Denn eine der Varianten könnte durch die Gemeinde führen. „Entsetzt“ äußerte sich bereits Bürgermeister Helge Zychlinski zu der möglichen Strecke, welche die Wedemark zwischen Brelingen und Negenborn durchschneiden würde. Das Naherholungsgebiet Brelinger Berg würde zerstört, das Projekt Hannoversche Moorgeest im Bissendorfer Moor gefährdet. Jetzt fordern betroffene Ortsbürgermeister mehr Informationen, und Bürgerinitiativen tagen wieder.

„Brelingen nimmt das Thema neue ICE-Trasse sehr ernst“, sagt Patrick Cordes. Als Ortsbürgermeister erwarte er jetzt, dass die notwendigen Informationen gesteuert von der Gemeinde an alle betroffenen Ortsräte der Wedemark verteilt würden und zu diesem Thema zeitnah ein runder Tisch initiiert werde. Cordes verweist darauf, dass eigentlich das alte Vorhaben der sogenannten Y-Trasse (siehe Infokasten) mit einer Vielzahl von Bürgerinitiativen final abgestimmt gewesen sei als sogenannte Variante Alpha E.

Das war Konsens: Streckenausbau statt Neubau Vorläufer der jetzigen Trassenplanung sind Varianten, die mit der sogenannten Y-Trasse eine Hochgeschwindigkeitsstrecke Hamburg/Bremen – Hannover schaffen sollten. Von den damals vier großen Bürgerinitiativen entlang der geplanten Y-Strecke blieben drei am Ball. „Wir treffen uns aktuell auch zu dieser neuen Planung“, sagt Christoph Chilla aus Meitze. Der Vorsitzende der BLW (Bürger für eine lebenswerte Wedemark) gehörte seinerzeit zu den Verhandlungsführern gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark und mehreren Bürgerinitiativen im Ringen mit der Deutschen Bahn (DB) und dem Verkehrsministerium. Und er erinnert an das offizielle Ergebnis: Das überregionale Dialogforum Schiene-Nord formulierte in seiner Celler Übereinkunft abschließend mit Datum vom 5. November 2015 seine Empfehlung „Ausbau statt Neubau“. Genannt wurde das Konzept, das im Konsens beschlossen wurde, Variante Alpha E mit Ausbau vorhandener Bahnstrecken. In den Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde die Y-Trasse danach nicht aufgenommen.

Ortsbürgermeister: Brelinger Berg und Moorgest werden ignoriert

Wollgras und Tümpel: Ein typisches Bild aus dem wertvollen Bissendorfer Moor, das Teil der Hannoverschen Moorgeest ist. Quelle: Privat

„Seitens der Bahn soll jetzt anscheinend eine neue Variante entlang der Autobahn gefunden werden. Hier gibt es ab Soltau zwei Alternativen – eine über Celle und eine durch die Wedemark“, verdeutlicht Cordes. „Die Besonderheiten vor Ort wie das Landschaftsschutzgebiet Brelinger Berg oder die Hannoversche Moorgeest werden aktuell offenbar vollständig ignoriert“, kritisiert Cordes. „Unser frühzeitiges Signal an die Deutsche Bahn soll sein, dass wir Wedemärker hier sehr wachsam sind. Jetzt müssen die Fakten auf den Tisch und weitere Gespräche geführt werden.“

Rundwege – nach Wahl kürzer oder länger – führen zu den Stationen am Eiszeitlichen Erlebnispfad Brelinger Berg, der seit Jahren als touristisches Ziel in der Region beliebt ist. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Ortsbürgermeister wollen gemeinsam agieren

Erste Kontakte hatte Cordes schon, etwa mit dem Negenborner Ortsbürgermeister Frank Geberding. Aktuell fehle es jedoch noch an mehr belastbaren Informationen. Dabei rät der Kommunalpolitiker, das Know-how früherer Kämpfer gegen geplante Trassen durch die Wedemark an dieser Stelle ebenfalls aktiv einzubinden. „Wir haben mit der Bürgerinitiative ,Bürger für eine lebenswerte Wedemark‘ (BLW) und Christoph Chilla einen Profi zum Thema Y-Trasse. Auch Georg Pfeiffer – als einer der Initiatoren zum Thema der ehemaligen Südlink Stromtrasse – kennt sich gut aus mit dem Streckenverlauf entlang der alten Reichsautobahnpläne durch den Brelinger Berg.“

Ortsbürgermeister Frank Gerberding aus Negenborn hat sich mit seinem Brelinger Kollegen kurzgeschlossen. „Wir werden in den nächsten Tagen das, was an Unterlagen vorhanden ist, zusammen durchsehen“, kündigt er an. Gerberding regt eine Sitzung mit den Bürgermeistern der potenziell betroffenen Orte an, „um gemeinsam zu agieren“. Die Ortsbürgermeister, so versichert er, würden alles tun, um solche Pläne zu verhindern. „Da werden wir auch die Kraft der gesamten Bürgerinnen und Bürger mit nutzen.“

BLW: Bürgerinitiativen treffen sich

„Der Verein BLW ist ab sofort wieder ganz vorne mit dabei“, stellt Christoph Chilla fest. In der nächsten Woche werden sich die überregionalen Bürgerinitiativen treffen. Derzeit sei nicht absehbar, welche Schritte sie erwägen würden. „Festzuhalten ist in jeden Fall, dass unter anderem die Wedemark erneut direkt im Fokus steht und man unbedingt die Entwicklungen genau verfolgen muss.“ Gegebenenfalls sollten die weiteren Entwicklungen mit einem erheblichen Widerstand begleitet werden. Dabei müsse die Politik direkt Einfluss nehmen, aber auch die Wedemärker Bürger und deren Vertreter wie Initiativen könnten aktiv werden.

Von Ursula Kallenbach