Wedemark Wedemark Wie geht es mit der Strabs im Gemeindegebiet weiter? Wer zahlt künftig die Sanierung von Gemeindestraßen? Darüber wird derzeit in der Wedemark eifrig diskutiert. Die Große Koalition im Rat will das Ergebnis einer Untersuchung durch die Verwaltung abwarten – und anschließend eine Entscheidung treffen.

Ausbau tut not wie hier am Gilborn in Mellendorf. Aber wer zahlt künftig für die Sanierung von Straßen? Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)