Wedemark

Wie können Firmen künftig zum Klimaschutz beitragen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der digitalen Veranstaltung „Nachhaltigkeit in Unternehmen“ am Mittwoch, 7. Juli. Diese findet von 10 bis 11 Uhr in der Reihe des Quartierskonzepts „Grüner Faden für Bissendorf“ statt.

In einem Vortrag berichtet Susanne Leifheit von Volkswagen Nutzfahrzeuge über die Nachhaltigkeitsstrategie und das Umweltleitbild des Autokonzerns. Darüber hinaus stellt sie beispielhaft innovative Mobilitätslösungen sowie ausgewählte Projekte im Bereich Nachhaltigkeit vor. Dabei berichtet sie auch über direkte Erfahrungen aus ihrem Arbeitsumfeld. Das von Volkswagen entwickelte Nachhaltigkeitskonzept setzt etwa darauf, den gesamten Wertschöpfungsprozess möglichst umwelt- und sozialverträglich zu gestalten.

Das ist der „Grüne Faden für Bissendorf“ Der digitale Solarstammtisch ist eine Aktion im Rahmen des Projekts „Grüner Faden für Bissendorf“. Im Projekt erarbeitet die Gemeinde Wedemark mit der Klimaschutzagentur und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ein Quartierskonzept für ein ausgewähltes Gebiet in Bissendorf. Modellhaft soll herausgefunden werden, wie ein im Masterplan „100 Prozent für den Klimaschutz von Stadt und Region Hannover“ formuliertes klimaneutrales Gewerbegebiete geschaffen werden kann. Das Projekt hat einen Umfang von knapp 100.000 Euro und läuft bis zum 31. Dezember 2021. Die Bundesförderbank KfW übernimmt 65 Prozent der Kosten, die N-Bank des Landes Niedersachsen und die Wirtschaftsförderung der Region Hannover geben einen Zuschuss von jeweils 10.000 Euro, sodass der Eigenanteil der Gemeinde Wedemark nur bei 15 Prozent der Kosten liegt und über den Personaleinsatz geleistet werden kann. Die Projektleiterinnen sind Irina Reeker von der Klimaschutzagentur und Wirtschaftsförderin Antonia Hingler von der Gemeinde.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und läuft über die Plattform Zoom. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Zugangsdaten finden sich online unter www.wirimklimalog.de. Für Fragen steht Irina Reeker von der Klimaschutzagentur unter Telefon (0511) 22002279 zur Verfügung.

Von Sven Warnecke