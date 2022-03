Dieser Kriminelle riecht gut: Die Polizei in der Wedemark sucht nach Parfümdieben, die in einem Drogeriemarkt reiche Beute gemacht haben. Einer der Männer hatte vor der Tat diverse Düfte ausprobiert.

Wedemark - Parfümdiebe schlagen in Wennebostel wieder zu

Von Frank Walter