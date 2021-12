Mellendorf

Die Serie der Taschendiebstähle in Mellendorf wird immer länger. Nach einem neuerlichen Diebstahl sucht die Polizei nun mit einer Beschreibung nach der mutmaßlichen Täterin.

Eine 63 Jahre alte Frau kaufte am Dienstag um 12 Uhr in einer Discounter-Filiale am Burgweg ein. Plötzlich rempelte eine Frau sie von hinten an. Wenige Minuten später bemerkte die 63-Jährige dann an der Kasse, dass ihr die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen worden war.

Diebe scheitern am Geldautomaten

In der Geldbörse befand sich außer Geld auch eine EC-Karte. Mit dieser versuchten die Täter bereits kurze Zeit nach dem Diebstahl, Geld an einem Bankautomaten abzuheben, was jedoch misslang.

Die Polizei sucht nun dringend weitere Hinweise zu der Frau, die die Bestohlene im Geschäft angerempelt hatte. Die mutmaßliche Diebin ist 20 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und schlank und hatte dunkelblonde oder braune Haare. Zur Bekleidung oder der Fluchtrichtung liegen keine Angaben vor. Die Polizei Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 zu erreichen.

Von Frank Walter