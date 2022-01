Mellendorf

Die Serie von Taschendiebstählen in Geschäften in der Wedemark setzt sich fort. Betroffen war diesmal eine 71 Jahre alte Frau, die am Montag gegen 15.30 Uhr ihre Geldbörse in einem Einkaufsmarkt an der Wedemarkstraße einbüßte.

An der Kasse stellte die Seniorin fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Umhängetasche befand. Im Nachhinein fiel ihr ein, dass eine junge Frau – etwa 20 Jahre alt, mit blonden Haaren – an einer Tiefkühltruhe sehr dicht neben ihr gestanden und sich in die Truhe gebeugt hatte. Möglicherweise, so die Polizei, wurde der 71-Jährigen in diesem Moment die Börse aus der Tasche gezogen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 150 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (05130) 9770 an das Kommissariat Mellendorf wenden.

Von Frank Walter