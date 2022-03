Mellendorf

Erneut hat eine ältere Wedemärkerin beim Einkaufen in Mellendorf ihre Geldbörse eingebüßt. Die Serie an derartigen Diebstählen wird damit immer länger.

Die 70-Jährige war am Montagvormittag in der Zeit zwischen 10 und 10.30 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter. Ein Mann sprach die Seniorin an den Regalen mit Kleidung an und bat sie darum, ihr ein Kleidungsstück zu reichen. In diesem Augenblick muss eine zweite Person die Gelegenheit genutzt haben, um der Frau die Geldbörse aus der Jacke zu ziehen. In der Geldbörse befanden sich circa 50 Euro, der Personalausweis sowie eine Kreditkarte. Die Geschädigte beschreibt den Mann als etwa 40 Jahre alt, mit dunkelbraunen Haaren und dunkler Kleidung. Zur zweiten Person ist nichts bekannt.

Zeugen des Diebstahls sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf melden.