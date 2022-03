Bissendorf-Wietze

Versteckt im Landschaftsschutzgebiet zwischen Bissendorf und Burgwedel ragt ein ungewöhnlicher architektonischer Schatz in den Himmel. Schaut aus dem Wehrturm Dornröschen? Das könnten Passanten beinahe glauben. Denn dieser Wehrturm wirkt riesig, auch wenn ihn keine Dornenhecke umgibt. Kinder aus den nahe gelegenen Grundschulen lieben das märchenhaft wirkende Gebäude mit dem verwunschen klingenden Namen Eichenkreuzburg für Ausflüge. Und damit dieses Ziel noch möglichst lange erhalten bleibt, investiert der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband Hannover in diesem Jahr einen sechsstelligen Euro-Betrag.

In dieser Burg sind alle willkommen

Der tiefere Sinn der Eichenkreuzburg liegt seit ihrer Grundsteinlegung im Mai 1927 in der Gastlichkeit und nicht etwa in der Abwehr von unwillkommenen Eroberern. Sie ist keine Trutzburg, sondern eine Begegnungsstätte für junge Menschen. Dennoch führt ganz stilecht eine Brücke über den Burggraben zum Eingangstor der steinernen Festung.

„Die Brücke werden wir in diesem Jahr erneuern“, sagt Bettina Kruse, eine der beiden Beschäftigten, die sich um die Vermietung der Räume kümmert. Schon ab Ende März beleben nicht nur Gäste das Gemäuer, sondern auch Handwerker. Zuerst kommen die Maler, wie Kruse ankündigt. Ihnen folgen die Fensterbauer, die die etwa 30 Jahre alten Burgfenster erneuern. Umgestellt werde zudem die Lichttechnik – ganz zeitgemäß auf LED-Leuchten. Einen sechsstelligen Betrag will der Stadtkirchenverband in die Sanierung investieren.

Ein Bett in der Burg für 9,50 Euro

Kruse kennt die Eichenkreuzburg schon seit mehr als 40 Jahren aus ihrer eigenen Kinderzeit. „Ich liebe diese Burg“, sagt sie mit durchaus schwärmerischem Unterton. Sie geht beim Stadtkirchenverband ans Telefon, informiert und koordiniert. Denn diese Burg darf ausdrücklich jeder stürmen. Die Übernachtung kostet 9,50 Euro pro Person und Nacht. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder- und Jugendgruppen sowie Familien, der Buchungskalender ist gut gefüllt. Die Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten werden eifrig genutzt. Vor allem die Wochenenden sind begehrt, wie der Onlinebuchungskalender auf www.Gruppenhaus.de/eichenkreuzburg verrät.

In der Eichenkreuzburg können Selbstversorger günstig übernachten. Die Zimmer sind schlicht und zweckmäßig eingerichtet. Quelle: privat

Die andere wichtige Dame der Eichenkreuzburg heißt nicht etwa Burgfräulein, sondern trägt den Titel Heimwartin. Angelika Schneermann ist als Ansprechpartnerin vor Ort der gute Geist des christlichen Heims. Sie empfängt die Ankommenden, hält alles in Schuss und steht mit Rat und Tat bereit. Sie weiß, dass der Natelsheidesee nur 1500 Meter vom Burggelände entfernt liegt, kennt Supermärkte für die Selbstversorgenden, Eislaufbahn, Badeanstalt und den nächsten Bahnhof. Denn mit seinem Streitross kommt hier keiner angeritten – Haustiere sind nicht erlaubt. Steckenpferde und Kuscheltiere dürfen dagegen in unbegrenzter Zahl mitgebracht werden.

Auf dem Gelände der Eichenkreuzburg steht ein Altar für Andachten, Trauungen und Gemeindefeste. Quelle: L. Schmiegel

Burg mit wechselvoller Geschichte

Die Burg ist seit ihrer Einweihung im Jahr 1928 ein beliebtes Ausflugsziel. In der Nachkriegszeit diente sie sogar als Notunterkunft. Doch 1958 war sie aufgrund der intensiven Nutzung so heruntergewirtschaftet, dass sie gesperrt werden musste. Zur Burgruine wurde sie glücklicherweise nicht. 1966 übernahm der Stadtkirchenverband die Liegenschaft, finanzierte, renovierte und baute Bettentrakt samt Küche für die Selbstversorgenden an. Anfang des Jahrtausends wurden Burgturm, Rittersaal, Innenhof und Bettenhaus noch einmal renoviert.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Künstler lassen sich inspirieren

Fotografen, Zeichner und Filmschaffende finden den morbiden Charme des Gemäuers, welches übrigens aus den Steinquadern der Zeppelinhalle in Hannover-Vahrenwald gemauert wurde, sehr attraktiv. „Wir haben Gesellschaften, die mehrere Tage bleiben. Auch für Hochzeitsfotos wird die Eichenkreuzburg sehr gern gebucht“, berichtet Kruse. Denn Dinge, die jeder Besucher als Erinnerung mit nach Hause nehmen kann, sind die gemeinsamen Erlebnisse. Sogar ein Altar für Gottesdienste oder Andachten ist ganz malerisch unter den hohen Baumwipfeln platziert.

Auf der Postkarte von 1934 ist die Eichenkreuzburg abgebildet. Damals war der Name allerdings noch Jugendburg „Eichenkreuz“. Quelle: privat

Historische Fotos gesucht

Traurig dagegen: Die Festplatte mit den Bildern aus der beinahe 100-jährigen Geschichte hat einen irreparablen Schaden erlitten, berichtet Kruse. Deshalb bittet sie alle, die Bilder und Erlebnisberichte von der Burg haben, ihr diese per E-Mail an Bettina.Kruse@ej-hannover.de zu schicken. „Wir freuen uns über alle Dokumente“, sagt sie. Vielleicht gibt es dann zum Jubiläum 2028 sogar eine Chronik zur einzigen Burg der Wedemark.

Wer selbst einmal im Jugendgästehaus übernachten will, kann sich bei Kruse unter Telefon (05 11) 924 95 40 anmelden.

Von Patricia Chadde