Mellendorf

Eine Wildschweinrotte hat Sonnabendnachmittag die Polizei und einen Jagdpächter in Mellendorf in Atem gehalten. Erste Anwohner hatten gegen 14 Uhr sechs bis acht Tiere gemeldet, die im Ortskern im Bereich der Straße Kreuzheister herumliefen.

Einzeln oder auch in Gruppen durchstreiften die Wildschweine noch zwei Stunden lang die angrenzenden Straßen bis zu den Bahngleisen. Das führte auch zu Einschränkungen des Bahnverkehrs. Für etliche Mellendorfer kam es zu überraschenden Begegnungen mit den Tieren, die aber glimpflich abliefen.

Immer wieder drangen die Wildschweine dabei auch in private Gärten vor. „Eine Rotte von fünf Wildschweinen stürmte über unser Grundstück“, berichtet Leser Detlef Bertram. Zwei der Tiere konnte er noch mit seinem Handy fotografieren – aus sicherer Entfernung vom Dachgeschoss aus.

Eines der Tiere dringt in Kindergarten ein

Eines der Wildschweine drang auf seiner Flucht durch ein offenes Fenster in einen Kindergarten an der Krausenstraße ein. „Dort hatte es sich dann in einem Raum versteckt“, berichtet der von der Polizei hinzugerufene Jagdpächter Hinrich Schmieta. „Es stand unter Schock und hatte Angst, das konnte man deutlich sehen.“ Auch für den Jäger keine angenehme Situation.

Das Wildschwein zurück auf die Straße zu treiben, wäre zu gefährlich gewesen, berichtet er. Das hätte dem Tier nur weiteren Stress verursacht. „Es geht schon eine gewisse Gefahr von Wildschweinen aus. Wenn sie sich bedroht fühlen, können sie auch angreifen.“ Und auf den Straßen rund um die Kita seien überall Spaziergänger gewesen. In Absprache mit der Polizei habe man sich entschlossen, das Tier zu erschießen. Schmieta: „Hätte ich es raustragen können, hätte ich das lieber gemacht. Aber so war es die sinnvollste Lösung.“

Rotte wurde wohl von irgendetwas aufgeschreckt

Die Rotte habe aus einem Muttertier (Bache) und ihren etwa ein halbes Jahr alten Frischlingen bestanden. Sie sei vermutlich aus einem kleinen Waldgebiet südlich von Wennebostel gekommen. „Dort hatte sie ein Landwirt bereits gefilmt“, berichtet der Jäger. „Sie werden dort wohl irgendwo versteckt gelegen haben und wurden dann aufgeschreckt.“ Wovon sei unklar. Es könnten Spaziergänger gewesen sein oder Holzsammler. „Gejagt wurde dort jedenfalls nicht“, betont Schmieta.

Verängstigt sei die Rotte dann losgerannt und in Mellendorf gelandet. „Wenn die Tiere klein sind, wissen sie nicht, was sie machen sollen“, weiß der Jäger. Kopflos hetzten sie in der Folge irgendwo entlang, immer auf der Suche nach einem Versteck. „Wenn man das sieht, tut einem das schon weh“, sagt Schmieta.

Bei Begegnungen Ruhe bewahren

Doch was soll man tun, wenn einem plötzlich ein Wildschwein über den Weg läuft? „Ruhig bleiben und aus dem Weg gehen“, rät der Fachmann. „Wenn man die Tiere in Ruhe lässt, besteht eigentlich keine Gefahr. Die wollen nur weg. Aber wenn sie sich bedroht fühlen, wehren sie sich.“

Für die Mellendorfer Polizei sei dieser Einsatz ein bislang einmaliges Erlebnis gewesen, sagt ein Sprecher. Nach zwei Stunden aber war der Spuk im Wesentlichen vorbei. „Die Tiere hatten sich offenbar genauso schnell aus dem Ort entfernt, wie sie gekommen waren“, so der Polizeisprecher. Laut Schmieta aber hatte sich zumindest noch ein Wildschwein am Abend in einem Garten versteckt. Vereinzelt waren kleinere Beschädigungen an Zäunen oder Terrassenfenstern gemeldet worden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die Zahl der Wildschweine im Bereich des Hegerings Wedemark hat sich nach Angaben Schmietas in jüngster Zeit stark erhöht. „In diesem Jagdjahr haben wir rund 20 Tiere erlegt“, sagt er. „Sonst waren es immer nur fünf.“ Die meisten Tiere lebten im Bereich um Brelingen und Wiechendorf.