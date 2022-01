Brelingen

Der WinterJazz Brelingen 2022 startet am Sonnabend, 22. Januar, um 20 Uhr mit dem norddeutschen Fynn Großmann Quintett. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich.

Bandleader Fynn Großmann gibt mit seinem ersten Album „Halbwahrheiten“ einen gelungenen Einstand als Komponist und Arrangeur. Unter Verzicht auf technische Spielereien entfaltet er im Zusammenspiel von fünf Instrumenten eine Soundpalette, die von intimen kammermusikalischen Eindrücken bis zur explosiven Anmutung einer Big Band reicht. Die Wahrheit über ,,Halbwahrheiten“ ist, dass es die Musiker trotz aller Spielintensität schaffen, anspruchsvolle Kompositionen zwischen modernem Jazz und feinster Kammermusik luftig und leicht tönen zu lassen.

Die Band spielt in der Besetzung Fynn Großmann (Altsaxofon und Electronics), Phillip Dornbusch (Tenorsaxofon), Marko Djurdjevic (Piano), Clara Däubler (Kontrabass) und Johannes Metzger (Schlagzeug). Das Quintett ist Preisträger des Jungen Münchener Jazzpreises und des Jazzpreises Hannover.

Eintritt erhalten nur Geimpfte und Genesene

Der Kulturverein Brelinger Mitte und der Orgelbauverein St. Martini Brelingen laden zu insgesamt vier WinterJazz-Konzerten ein, die wegen der aktuellen pandemischen Lage alle in der St.-Martini-Kirche stattfinden werden. Es gelten 2G-Regel (Eintritt nur für Geimpfte und Genesene), FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregeln. Karten zu jeweils 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind erhältlich bei den Buchhandlungen von Hirschheydt (Mellendorf) und Bücher am Markt (Bissendorf) sowie in der Brelinger Mitte (Freitagsbüro). Reservierungen sind möglich per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com.

Bei den weiteren Konzerten der WinterJazz-Reihe 2022 sind Julia Hülsmann mit ihrem Gesangstrio Last Chance to misbehave (5. Februar), Nicole Johänntgen mit dem Trio Lavendel (19. Februar) und Johanna Summer mit ihrem Projekt Schumann Kaleidoskop (26. Februar) zu Gast.

Von Frank Walter