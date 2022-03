Brelingen

Der Kulturverein Brelinger Mitte und der Orgelbauverein St. Martini holen ihr letztes WinterJazz-Konzert in diesem Jahr nach: Am Sonnabend, 26. März, spielt das Trio Lavendel ab 20 Uhr in der St.-Martini-Kirche in Brelingen. Im Februar war das Konzert kurzfristig wegen einer Erkrankung ausgefallen.

Zu Gast ist die Saxophonistin und Komponistin Nicole Johänntgen mit ihrem Bandprojekt Lavendel, dessen Musik die Genres Modern Jazz, Filmmusik und Swing umfasst. Johänntgen hat sich als Improvisatorin auf internationaler Ebene etabliert.

Seit vier Jahren musiziert sie mit der polnischen Vibraphonistin Izabella Effenberg. Das rhythmische Fundament legt Jon Hansen mit der Tuba. Die Musik des Trios wechselt zwischen zarten Melodien und wilden Improvisationen. Auch die sogenannte Array Mbira, ein Instrument mit schwingenden Lamellen, kommt zum Einsatz.

Für Konzert gilt 2G-Regel

Der Kulturverein Brelinger Mitte und der Orgelbauverein St. Martini Brelingen laden als Veranstalter gemeinsam zu dem Konzert ein. Dabei gelten die 2G-Regel (Geimpfte & Genesene), eine FFP-2-Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Die für 19. Februar gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten zu jeweils 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind erhältlich bei den Buchhandlungen von Hirschheydt in Mellendorf und Bücher am Markt in Bissendorf sowie in der Brelinger Mitte im Freitagsbüro. Reservierungen sind möglich per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com.

Von Nina Hoffmann