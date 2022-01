Mellendorf

Noch vor einigen Wochen hatten die Organisatoren der Wirtschaftsmesse Wedemark interessierte Unternehmen und Vereine gebeten, sich anzumelden. Doch nun haben sie die Reißleine gezogen: Die Veranstaltung wurde abgesagt – wie schon 2020 und 2021.

„Pandemie entwickelt sich in die falsche Richtung“

Mit optimistischem Blick auf das Frühjahr 2022 habe das Organisationsteam der Wirtschaftsmesse Wedemark im August vergangenen Jahres mit den Vorbereitungen für die zweitägige Veranstaltung auf dem Campus W in Mellendorf begonnen. „Leider entwickelt sich die Pandemie seitdem immer mehr in die falsche Richtung, und es ist aktuell sehr unwahrscheinlich, dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung am 9. und 10. April für Aussteller und Besucher zufriedenstellend durchführbar ist“, teilten Bernd Depping und Kai-Martina Hildebrandt vom ausrichtenden MC Wedemark nun mit.

Unsicherheit und Zurückhaltung bei Ausstellern

„Trotz größter Aktivitäten und Bemühungen werden wir die Wirtschaftsmesse nach Rücksprache mit Bürgermeister Helge Zychlinski nun leider absagen“, so Bernd Depping weiter. Auch die zahlreichen Rückfragen hätten gezeigt, dass auf Seiten vieler Aussteller weiterhin eine große Verunsicherung und Vorsicht bestehe. Man habe „Unsicherheit und Zurückhaltung gespürt“, so Kai-Martina Hildebrandt.

„Ein neuer Termin für die beliebte Veranstaltung, bei der sich sowohl Kleinbetriebe als auch größere Unternehmen, Vereine und Organisationen in einer bunten Mischung für die ganze Familie präsentieren, wird vorerst nicht festgelegt“, teilte das Organisationsteam mit.

„Jetzt werden wir erstmal abwarten“

Kai-Martina Hildebrandt geht davon aus, dass man den nächsten Anlauf für die Neuauflage der Wirtschaftsmesse erst starten werde, wenn man sicher planen könne. Dazu müsse sich die Corona-Situation „nachhaltig bessern“, sagte sie auf Nachfrage. „Jetzt werden wir erstmal abwarten.“

Die Organisatoren haben gerade jetzt die Reißleine gezogen, weil sie sonst ab sofort finanzielle Verpflichtungen hätten eingehen müssen. Zelte, Zäune, ein Karussell und anderes hätten gemietet, Künstler engagiert werden müssen. „Diese Aufträge haben wir noch zurückgehalten“, so Kai-Martina Hildebrandt.

Seit 2016 gab es zwei Wirtschaftsmessen

Der Motorsport Fahr- und Reit-Clubs (MC) Wedemark hatte 2016 die Wirtschaftsmesse wiederbelebt und für das Event für die ganze Familie mit einem interessanten Rahmenprogramm bei freiem Eintritt eigentlich einen Zweijahresrhythmus vorgesehen. Doch nach der Premiere im neuen Gewand 2016 und der zweiten Auflage 2018 blieb das ein Wunschgedanke. Die Messe 2020 war ebenso der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen wie der neue Termin 2021 – und jetzt auch die Hoffnung auf die Wiederholung im Frühjahr 2022.

Von Frank Walter