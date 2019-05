Elze

Die Ursache steht noch nicht fest – eine Brandstiftung schließt die Polizei aber nach einer ersten Untersuchung am Freitag auf jeden Fall aus: An der Straße Moorhestern in Elze ist am Donnerstagabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Allerdings sind die Räume wegen der erheblichen Zerstörung derzeit nicht bewohnbar. Die fünfköpfige Familie kam vorerst bei Verwandten unter, heißt es von der Feuerwehr. Den Schaden beziffert Polizeisprecher Philipp Hasse auf etwa 300.000 Euro.

Zur Galerie Brandursache steht noch nicht fest – Ermittler schließen technischen Defekt nicht aus.

Wie Hasse am Freitag weiter berichtet, hatte ein im Gebäude installierter Rauchmelder Alarm ausgelöst. Die Bewohner haben dann sofort die Feuerwehr gerufen. Gegen 18.55 Uhr rückten daraufhin gut 60 Einsatzkräfte aus Elze, Bennemühlen, Mellendorf und Wennebostel unter der Leitung des stellvertretenden Wedemärker Gemeindebrandmeisters Christoph Boss mit elf Fahrzeugen an die Straße Moorhestern aus. „Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits offene Flammen im Dachstuhl zu sehen“, berichtet Wedemarks Feuerwehrsprecher Jens Kahlmeyer. Diese wurden umgehend mit einem massiven Wassereinsatz auch mithilfe der Drehleiter von außen bekämpft. „Mit einem nachfolgenden Innenangriff konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.“

Erhebliche Brand- und Löschwasserschäden

„Zur Unterstützung der Wasserversorgung wurde zusätzlich zu den vorhandenen Hydranten eine Wasserförderung über eine lange Wegstrecke aufgebaut“, berichtet Kahlmeyer. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis weit in die Nacht hinein. Zudem mussten die Feuerwehrleute noch zweimal wegen erneut auflodernder Glutnester um 3.10 Uhr und gegen 7 Uhr zum Einsatzort ausrücken. Das sei aber speziell bei der verwinkelten Struktur mancher Gebäude nichts Ungewöhnliches, betont der Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben zufolge habe die auf der kompletten Südseite installierte Fotovoltaikanlage die Einsatzkräfte aber nicht über Gebühr behindert oder gar gefährdet. Die Feuerwehr sei bei derartigen Installationen gehalten, beim Löschen mit den Strahlrohren einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu halten.

Das Ausmaß des Schadens wird am Freitag deutlich. Quelle: Sven Warnecke

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Bei dem Brand wurde neben dem gesamten Dachstuhl auch die Fotovoltaikanlage zerstört. Wegen der Brandschäden und großer Mengen Löschwassers steht aktuell noch nicht fest, ob das Haus gerettet werden kann. Das müssen nun Statiker untersuchen. Da ein technischer Defekt nicht auszuschließen ist, werden die Brandexperten der Polizei noch einmal Anfang der nächsten Woche die Brandruine inspizieren, kündigt Polizeisprecher Hasse an.

Welle der Hilfsbereitschaft im Dorf

Unterdessen ist nach Auskunft von Elzes Ortsbürgermeister Jürgen Benk für die vom Feuer betroffene Familie eine Welle der Hilfsbereitschaft angerollt. Das sei selbstverständlich und im Dorf auch nichts Ungewöhnliches. Gleiches habe es nach Hausbränden im Ort bereits gegeben, berichtet Benk.

Von Sven Warnecke und Ingo Rodriguez