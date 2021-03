Oegenbostel/Scherenbostel

Waren es ein und dieselben Täter? Erneut haben Unbekannte in der Wedemark ein teures Wohnmobil gestohlen. Tatort war diesmal Oegenbostel. Erst Ende Januar war in Scherenbostel ein Wohnmobil verschwunden.

Gestohlen wurde diesmal ein fast neuer Fiat Ducato Campeo im Wert von rund 48.000 Euro. Der hellgraue Kastenwagen mit rot-schwarzen Streifen an der Seite, Hubdach, Markise und Anhängerkupplung war erst im Sommer 2020 zugelassen worden. Am Donnerstag gegen 22 Uhr stand der Camper noch auf einem Privatgrundstück an der Oegenbosteler Straße, am Freitag um 8 Uhr war er weg. Die Polizei in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, hofft nun auf Zeugen, denen das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag aufgefallen ist.

Zweite vergleichbare Tat innerhalb weniger Wochen

Gleichzeitig prüfen die Ermittler mögliche Zusammenhänge zum Diebstahl eines fast 40.000 Euro teuren Wohnmobils in der Nacht zum 27. Januar in Scherenbostel, keine zehn Kilometer entfernt vom aktuellen Tatort. Zwei derartige Diebstähle innerhalb weniger Wochen seien ungewöhnlich, sagte Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf.

Vielleicht hängen die Taten auch mit dem Corona-Boom der Branche zusammen. Die Geschäfte der deutschen Wohnmobil- und Campingwagenbranche laufen auch in der Pandemie prächtig. Bei Gebrauchtfahrzeugen übersteigt die Nachfrage teilweise das Angebot. Vor allem bei Reisemobilen sei die Nachfrage enorm, hatte der Branchenverband CIVD Ende Januar mitgeteilt. Einerseits gilt Caravanurlaub in Pandemiezeiten als besonders sicher. Andererseits wächst auch die Zielgruppe 50 plus kontinuierlich, die sich ein solches Fahrzeug leisten kann.

