Bissendorf

Ein Angebot für gestresste Mütter und Väter: Das Wedemärker Familienzentrum Emilie bietet am Sonnabend, 20. November, von 9 bis 16 Uhr einen Workshop zu mehr Gelassenheit und Resilienz für Eltern an. Unter der Überschrift „Akku leer – Wo ist mein Schnellladegerät?“ geht es um das eigene Spannungsfeld zwischen familiären, beruflichen und persönlichen Bedürfnissen. Barbara Mensching und Kathrin Linde, systemische Familientherapeutinnen in eigener Praxis, laden dazu ein.

Wie kann man seinen persönlichen Akku aufladen?

Wie werde ich meiner Familie und mir selbst gerecht, ohne meine Belastungsgrenze zu überschreiten? Woher nehme ich die Kraft, Zeiten besonderer Herausforderung erfolgreich zu managen, ohne mich selbst zu verlieren? Wie lade ich meinen Akku auf, ohne dauerhafte Leistungseinbußen zu riskieren? Das sind Fragen, um die es dabei gehen wird.

Beide Familientherapeutinnen sind sich einig, dass die hohen Ansprüche an junge Familien nicht erst seit der Corona-Pandemie bestehen. Im Workshop geben sie den Teilnehmern die Möglichkeit, anhand eines selbst entwickelten Modulsystems eigene Lösungsansätze zu entdecken.

Die Teilnehmer treffen sich im Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Michaelis, Am Kummerberg 2 in Bissendorf. Die Kosten für den Workshop inklusive Getränken und einem Mittagessen mit internationalen Kleinigkeiten liegen bei 25 Euro. Es gilt die 3-G-Regel mit entsprechendem Nachweis.

Anmeldungen sind bis Montag, 15. November, bei Anke Cohrs, Koordinatorin des Familienzentrums Emilie, unter Telefon (05130) 6090841 und per E-Mail an info@emilie-wedemark.de möglich.

Von Frank Walter