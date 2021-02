Wedemark: Zahl der Corona-Patienten steigt trotz Lockdown

Wedemark

Innerhalb von drei Tagen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz der Gemeinde Wedemark beinahe verdoppelt. Noch am Freitag lag der Wert, der die Zahl der Infektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, bei 56,2. Am Montag, 1. Februar, liegt die Inzidenz dagegen bei 95,8. Das geht aus der aktuellen Statistik des Gesundheitsamtes der Region Hannover hervor.

Die Behörde hatte am Freitag, 29. Januar, noch 34 Corona-Patienten in der Wedemark gemeldet. Wie Regionssprecher Christoph Borschel am Montag berichtet, liegt die Zahl nach dem Wochenende bei nunmehr 41 Infizierten. Damit summiert sich die Zahl seit Ausbruch der Pandemie auf 462 Erkrankte in der Wedemark.

Infektionen sind aktuell in Familien zu finden

Wie Borschel auf Anfrage weiter mitteilt, habe es in Schulen, Kitas und Pflegeheimen in der Kommune keine Neuinfektionen gegeben. Vielmehr handele es sich um Erkrankungen im privaten Umfeld. „Da kann schon eine oder zwei Familien betroffen sein, um die Zahlen nach oben zu treiben“, sagt der Regionssprecher.

In der gesamten Region Hannover hat das Gesundheitsamt seit Auftreten der ersten Infektion insgesamt 26.786 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind mit Stand Montag 23.229 Personen als genesen aufgeführt. 589 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2968 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 123,7.

Von Sven Warnecke