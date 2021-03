Elze

Glück sieht so aus: Zehn gesunde Geburten, davon einmal Zwillingsmädchen und einmal männliche Drillinge, alle Mütter wohlauf – und der Nachwuchs steht jeweils auf vier staksigen schwarzen Beinen zum ersten Mal in der Sonne auf der grünen Wiese. Rund um die Uhr haben Margret und Uwe Brötz jetzt mit ihren Mutterschafen und Lämmern zu tun. An der Wasserwerkstraße in Elze määääht und blökt es, und die Nachbarskinder kommen gucken.

Wer Glück hat, erwischt die Minuten, wenn einige der Lämmer draußen vor dem Schafstall ihr Fläschchen bekommen. „Die Mutter hat die Zwillinge nicht angenommen“, erläutert Margret Brötz. Und fügt fast entschuldigend hinzu: „Marta ist die jüngste, es war ihre erste Geburt.“ Edda dagegen, das älteste Mutterschaf, ist erfahren und hat wieder Drillinge präsentiert wie im Vorjahr. „Die werde ich auch noch zufüttern“, sagt Margret Brötz.

Lämmer sind ein Symbol für Frühling und Ostern. Der Nachwuchs beschert Hobbyschafhaltern mit dem großen Glück auch eine Menge Arbeit und erfordert Wissen und Erfahrung.

Lämmer und Mütter machen viel Arbeit

Sie ist nun ab frühmorgens gegen 6 Uhr bis Mitternacht beschäftigt mit der Herde. Für die zehn Lämmer muss Spezialmilch angerührt und gewärmt werden. Zunächst eineinhalb Liter Milch gibt die Ziehmutter jedem aufzupäppelnden Lamm über 24 Stunden zu trinken, die Menge nimmt stetig zu. „Bei den Müttern muss ich die Euter kontrollieren“, sagt sie. Auch müssen deren Futterrationen aus ungequetschtem Hafer und Rübenschnitzeln in Eimern angemischt und verfüttert werden, im Wechsel mit Heu und Möhren. Rein in die Gummistiefel, den Schafstall misten, raus aus den Gummistiefeln: Margret Brötz hat bei all der Arbeit immer noch ein Auge auf jedes Tier – auch auf den ersten Zitronenfalter, der vorbei flattert.

Das Hobby fing ganz harmlos an

Ganz harmlos, wie bei vielen Hobbyzüchtern, war die Idee vor vier Jahrzehnten aufgekommen. Als die Familie sich 1980 die ersten paar Schafe anschaffte, sollten die eigentlich nur die Hauswiese abweiden, die für die Pferde vorgesehen war. Doch schon 1981 stellten sich im Frühjahr Lämmer ein. „Das fanden wir so schön, dass es bei der Schafhaltung blieb“, berichten die Hobbyzüchter. Auch der Rasse blieben sie treu, dem Deutschen schwarzköpfigen Fleischschaf.

Jedes Jahr hat seitdem in den Sommermonaten ein von einem Züchter in Frielingen dazugekaufter Schafbock auf der Weide seine naturgegebenen Pflichten abzuleisten und für Nachwuchs zu sorgen. Der Erfolg steht dann im Frühjahr auf der Matte. Alle Mutterschafe der Familie Brötz waren pünktlich gedeckt, wie sich jetzt abzählen lässt, und die zehn Lämmer wurden vom 25. bis 29. März geboren.

Wissen gehört zum Handwerkszeug

Schon in den ersten Lebenstagen zupfen die Tiere am Gras. Daher dürfen sie am Vormittag erst aus dem Stall, wenn die Wiese abgetrocknet ist. Wissen über diese Dinge gehört zum Handwerkszeug der Hobbyzüchter aus Elze. „Es gibt eine kleine Schnecke, die ein Zwischenwirt für einen Parasiten ist. Die Schnecken sitzen morgens auf den Spitzen der taunassen Gräser. Wenn die Wiese abtrocknet, ziehen sich die Schnecken in den Boden zurück“, erläutert Brötz.

Geschorene Wolle ist nicht mehr gefragt

Schafzucht heißt auch: Die Tiere nehmen an Wolle und Fleisch zu. Ende Dezember fährt ein Schafscherer am Stall an der Wasserwerkstraße vor. „Früher bekam die Pastorenfrau die Schafwolle für ihre Spinnerinnen. Später nahm sie der Scherer mit. Jetzt nimmt er sie nicht mehr, weil es nichts mehr dafür gibt“, sagt Brötz. 2019 und 2020 verwendete ein Spinn- und Webclub im Museumsdorf Winsen die Wolle. „Wenn die sie nicht mehr abnehmen, müssen wir sie wohl entsorgen“, befürchtet die Elzerin.

Wenn man die Lämmer nicht schlachtet, wird die Herde immer größer. Schlachten darf nur ein Metzger, Hausschlachtung ist seit Jahren verboten. Familie Brötz mutet ihren Tieren jedenfalls nur den kürzesten Weg zu: „Sie werden in der Landschlachterei Carsten Dettmers in Elze geschlachtet.“

Von Ursula Kallenbach