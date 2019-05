Elze

Ein Zehnjähriger ist am Sonnabend bei einem Unfall in Elze leicht verletzt worden. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs.

Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr um 14.48 Uhr mit seinem Kia Venga auf der Walsroder Straße in Richtung Berkhof. Parallel zu dem Wagen war nach Angaben eines Polizeisprechers der Junge auf dem Geh- und Radweg in dieselbe Richtung unterwegs. In Höhe eines Fußgängerüberwegs bog das Kind unvermittelt nach links, um die Straße zu überqueren.

Der Autofahrer erkannte dies zu spät. Der Wagen stieß mit dem Kind zusammen. Nach Angaben eines Sprechers waren die Eltern während des Unfalls vor Ort. Der Junge wurde vorsorglich für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 1100 Euro.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley