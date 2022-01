Bissendorf

Bei einem Verkehrsunfall in der Wedemark muss es mächtig gekracht haben.Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, rammte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, am Fahrbahnrand des Hirschdamms in Bissendorf auf Höhe der Straße Rehflucht einen Pflanzkübel aus Beton.

Der Kübel, de einen Durchmesser von einem Meter hat und entsprechend schwer ist, wurde durch den Zusammenstoß um knapp einen halben Meter weit verschoben und brach an mehreren Stellen. Der Fahrer flüchtete. Allein der Schaden am Pflanzkübel beträgt rund 1000 Euro, hinzu kommen die Beschädigungen am Fahrzeug des Verursachers. Die Polizei geht aufgrund der Schäden am Kübel davon aus, dass der Unbekannte in einem größeren Fahrzeug unterwegs war. Sie hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Frank Walter