Wennebostel

Der bislang unbekannte Fahrer eines Ford Transit hat am Montag, 16. August, gegen 16 Uhr auf der Straße In Wennebostel im gleichnamigen Ortsteil beim Rangieren mit seinem Fahrzeug mehrere Leitbaken am Fahrbahnrand beschädigt. Laut einer Zeugin nahm der Mann den Schaden dann in Augenschein und legte eine Leitbake zur Seite, entfernte sich dann aber vom Unfallort. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf circa 500 Euro. Die Zeugin notierte sich auch das Kennzeichen des Fahrzeugs, sodass der Unfallverursacher zu ermitteln sein dürfte.

Von Frank Walter